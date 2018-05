López reconoce que no se ha cerrado bien la temporada en la Murta tras la derrota ante el Silla

El Olímpic cerró la temporada en la Murta con un derrota por 0-2 ante el Silla, con dos goles, los dos en la segunda parte, por mediación de David Verdú. El rival quería conseguir la permanencia matemática en la Tercera División y lo consiguió. Siempre tuvo un punto más de motivación que los locales, crearon más ocasiones de gol, y se llevaron los tres puntos. Pese a ser en un día poco habitual de fútbol en la Murta, se registró una aceptable entrada. Al finalizar el partido el capitán, Berna Ballester, invitó a sus compañeros a dedicar un aplauso a los que se quedaron en las gradas porque hubo quien lo abandonó tras el segundo gol visitante.

El equipo volverá mañana a los entrenamientos y en la próxima jornada les corresponde descanso. El club espera que para el último partido de liga, ante el Novelda, se pueda recuperar a algún jugador, mientras que Fran Momparler, que fue expulsado casi al final del partido, será baja por sanción. En lo deportivo está todo decidido pues únicamente puede cambiar un puesto en la clasificación final.

La conversión del Club en Sociedad Anónima Deportiva toma el relevo del interés informativo pues desde ayer está abierta la tercera fase de adquisición para entidades jurídicas y personas sin la condición de ser socio del club.

Tras el partido, en la sala de prensa el entrenador local, Jero López, asumió que no había sido una buena manera de acabar la temporada en casa, «queríamos dar una buena imagen, ganar, pero no ha podido ser. Ellos han sido más resolutivos», reconocía el técnico. Sí que se notó sobre el terreno de juego quién se jugaba más, «en la primera parte se notaba que ellos se jugaban algo y nosotros nada. Las circunstancias alrededor del equipo no ayudan y todo se ha juntado, incluso en este último partido, donde esperábamos tener más gente disponible. Cuando un equipo se juega más que otro se nota». Pero pese al resultado el entrenador quiere ver el lado positivo de las cosas pues «todo el mundo es consciente de que 8 bajas son muchas. No compites en condiciones de igualdad. Lo hemos intentado y siempre hemos dado la cara. Estamos contentos con las aportaciones de los más jóvenes, pero no por el resultado, aunque sí por ellos».

Y en el caso de la plantilla y cuerpo técnico, se quedan a la espera de noticias, «hay cosas que se tienen que decidir aún. Y se hablará, ya se comunicará, ya se dirá», concluyó el entrenador.



Pendientes del Juvenil

En lo deportivo toca estar pendiente del Olímpic Juvenil que lucha por el ascenso a la Liga Nacional. Este sábado empató a dos goles en Carcaixent y se mantiene segundo en la clasificación, a seis puntos del líder Benissa.