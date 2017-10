Magraner: "Hemos sabido vender muebles y naranjas, pero no cultura"

Treinta años de historia, 49 discos y una mirada que abarca mil años de cultura subirán esta tarde a partir d elas 20.30 horas a las tablas del Teatre Principal de València de la mano de Capella de Ministrers.

"El s0 del passat, l'arrel del futur. Un viatge musical per la nostra història" será una especie de concierto teatralizado en el que, bajo la dirección musical de Carles Magraner y la dirección escénica de Xavier Albertí, 30 instrumentistas, cantantes, coristas y el acto Jordi Ballester recorrerán la historia de los valencianos desde Al-Andalus hasta la diáspora sefardita.

"Recordaremos el pasado más pasado, cuando esta tierra no era cristiana pero tenía mucha poesía, mucha ciencia y una riqueza cultural que desconocemos -relataba ayer Magraner acompañado por Albertí y la directora de Música y Cultura Popular, Marga Landete-. Me ha interesado siempre la visión del conquistado, la de la València que se encuentra Jaume I cuando llega aquí. Por eso hemos incluido una poesía de Ibn Jafáya, nacido en Alzira, que gritaba aquello de 'ai del méu Al-Andalus'. Es un grito de la gente que, como ahora, pierde su tierra por culpa de las guerras. También recordaremos la Conquesta, las peregrinaciones, la Corona de Aragó, la ruta de la seda, la edad de oro de nuestra literatura, el barroco... Recordaremos que aquí vivieron juntos judios, cristianos y musulmanes hasta bien entrado el siglo XVII, y que la perdida de eso supuso una decadencia para los valencianos, por eso nuestro renacimiento fue mejor que nuestro barroco".

Como recuedo a este "alto nivel de tolerancia" que se alcanzó en el antiguo reino, el concierto incluirá una propuesta "entre la tradición y el patrimonio" a través de un fragmento del Cant de la Sibil·la (un drama litúrgico de melodía gregoriana que tuvo mucha difusión durante la Edad Media en la Corona de Aragón) cantado en árabe.

Por su parte, Xavier Albertí (que es también director artístico del Teatre Nacional de Catalunya) destacó la labor realizada durante tres décadas por Capella de Ministrers para "descubrir el patrimonio de los valencianos, y reflexionando desde el punto filosófico y filológico sobre cómo han sido". Sobre la cita de hoy en el Principal, Albertí lo describió como «un concierto con una vocación teatral, que usa recursos como el de la iluminación o la presencia de un actor (Jordi Ballester) recitando textos de Ibn Jafáya, Asuiàs March o poemas persas y el propio Estellés con su 'Mort de Carmesina' para dar un contexto a la estructura étnica, religiosa y épica».



"Un país ha de mirar a su pasado"

Carles Magraner sintetizó ayer en una sola palabra -«resistir»- el secreto de la trayectoria de tres décadas, medio centenar de grabaciones y cientos de conciertos de Capella de Ministrers. A continuación, se extendió algo más. "Cuando eres joven todo parece fácil. Pero con el paso del tiempo te das cuenta de que para resistir tanto tiempo tiene que ser a base de trabajo, siendo muy profesional, sabiendo que esto es un oficio y estando convencido de que lo que haces es bueno para la sociedad".

Magraner subrayó que los músicos de Capella trabajan desde el convencimiento de que «un país debe mirar a su pasado, y que debe saber mostrarlo a sus coetáneos y a los de fuera. Cuando la hemos llevado fuera, la cultura valenciana es respetadísima, voy a Nueva York y tienen admiración y envidia sana por lo nuestro». Pese a todo, el músico de Almussafes lamentó también que "los valencianos hemos sabido vender madera, naranjas, ahora caquis, pero no hemos sabido vender cultura".

De todas formas, para Magraner, el problema es de 'marketing' y no de falta de sensibilidad ante la cultura propia. "El pueblo valenciano es sensible y muy culto -afirmó-. Nosotros hemos ofrecido programas de mucho nivel, que pensábamos que no iban a gustar, y han sido unos de los conciertos con más éxito que hemos tenido. Al principio casi éramos más en el escenario que en el público, pero ahora cada concierto que hacemos en València llenamos".