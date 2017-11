«Sería fantástico que el IVAM tuviera una ampliación para 2019»

El director del Institut Valencià d´Art Modern (IVAM), José Miguel G. Cortés, aseguró ayer que el centro de arte «necesita una ampliación, pero eso no depende de mí, sino de las políticas culturales» de la Comunitat Valenciana.

Cortés se pronunció así sobre la posibilidad de la expansión del museo que dirige y que durante la última semana apuntaba al principio de la misma calle Guillem de Castro: al Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM).

Duras fueron las palabras del director del MuVIM, Rafa Company la pasada semana, cuando calificó de «opa hostil neoliberal» por parte de «un museo amigo», en alusión al IVAM, tras hacerse pública una posible ampliación del museo de arte moderno en detrimento del centro dedicado a la ilustración.

«Nosotros, desde el IVAM estamos muy tranquilos», dijo ayer Cortés, que ni siquiera quiso calificar el mensaje de Company como «polémica».

Pocas ganas de hablar sobre el asunto tenía Cortés, que si bien si reiteró su postura sobre una expansión del museo: «El IVAM necesita una ampliación y una buena oportunidad sería 2019; sería fantástico, no se trata de tener visiones melancólicas, hay que mirar al futuro». «Sería fantástico que el IVAM tuviera más financiación y una ampliación para 2019, en la celebración de su 30 aniversario», insistió.

No obstante, Cortés sostuvo una vez más que «la creación y ampliación de museos no compete al IVAM, sino a las instituciones». Sobre el respaldo institucional ante una posible ampliación del IVAM, Cortés añadió que «mi relación con la Conselleria de Cultura es intensa y diaria», dijo.

Desavenencias en Compromís

Las palabras de director del IVAM, siempre en perfecta sintonía con el equipo del conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, contrastan con la confusión general que tiene el grupo de Compromís en la Diputación, del que depende el MuVIM, y del diputado Xavier Rius, en particular.

Tal como adelantó ayer Levante-EMV, el gobierno de la corporación provincial maneja desde el pasado mayo un informe jurídico donde prueba que el MuVIM es una «competencia impropia» de la Diputación de València, pues las instituciones provinciales se han quedado sin las atribuciones en materia museísticas tras las últimas modificaciones legales. Unas competencias que se han quedado en manos de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Un informe que conoce todo el grupo de Compromís en la Diputación, desde la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, hasta el diputado de Cultura, Xavier Rius. Es cierto que Amigó todavía no se ha manifestado públicamente, pero Rius compareció junto con el director del MuVIM, el miércoles de la semana pasada, el día que a Rafael Company le sobrevino la calificación de «opa hostil neoliberal» para oponerse al traspaso del centro multiusos provincial como subsede del IVAM.

Rius no solo permitió el atrincheramiento de Company en el MuVIM, sino que mostró su fastidio por enterarse por Levante-EMV de los planes de sus jefes en Compromís. Además ocultó que conocía ese informe jurídico encargado por la Diputación donde se deja claro que la competencia del Museo de la Ilustración y la Modernidad «es municipal o autonómica, no provincial».