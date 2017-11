El diseño valenciano triunfa en uno de los concursos más influyentes

Los diseñadores valencianos Martín Forés y Cristina Comeche han obtenido resultado finalistas en la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso Francisco Mantecón, uno de los tres certámenes de diseño gráfico de mayor prestigio en todo el mundo, y el de mayor relevancia bajo iniciativa privada.

El estudio portugués United By, dirigido por Miguel Palmeiro, ha obtenido el primer premio, dotado con 10.000 euros en metálico. El cartel será imagen de la bodega en los próximos dos años. Palmeiro, galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Portugal en 2009, fundó en 2010 United By, radicado en Oporto. Este estudio multidisciplinar ha obtenido diversos reconocimientos tanto en su país como a nivel internacional, entre los que cabe citar el EU Prize for Cultural Heritage Europa Nostra Award 2017, el Premio de Diseño Digital en el BID 12 o el galardón al Museo Portugués del Año 2016.

El primer accésit ha recaído en la polaca Monika Prus, que recoge así el testigo de sus compatriotas ganadoras de las dos ediciones anteriores. El segundo accésit ha correspondido a otro artista gráfico portugués, João Machado. Natural de Coimbra, Machado se formó en el campo de la escultura, pero es en el diseño gráfico donde ha obtenido reconocimiento internacional, con galardones como el Premio de Excelencia Icograda en 1999 y su nominación al Graphis Design Master. Su obra, vastísima, también abarca el diseño editorial, la ilustración y la filatelia.

Por último, la Mención Especial ha distinguido un cartel del jerezano Fernando Pinteño, que ya había alcanzado la condición de finalista en la edición de 2015 de la bienal. Cada uno de estos tres premios está valorado en 2.000 euros. Bodegas Terras Gauda ha repartido, en total, 16.000 euros en premios en metálico en una ceremonia celebrada el 24 de noviembre en la Estación Marítima de Vigo.

Los cuatro carteles premiados forman parte de los 40 finalistas seleccionados por el jurado en su reunión del pasado 27 de octubre, procedentes de Andorra, Polonia, Italia, Alemania, Israel, Hong Kong, Taiwán, Estonia, Eslovaquia, Estados Unidos, Rumanía, Suiza, Portugal y España. Pepe Gimeno, diseñador gráfico y tipográfico valenciano, ha sido el profesional de referencia del jurado, que ha valorado los 1.568 originales de 62 países que han participado en la bienal.

Más de 450 publicaciones han difundido el certamen, incluidos medios de todo el mundo como Eye Magazine (Reino Unido), Novum World of Graphic Design (Alemania) Revista Creativa (México), Artdeadline (Rusia), Draft.it (Italia), Art Deadlines List (EE. UU) y Graphic Competitions.

La bienal dispone una edición más del apoyo de la Asociación Latinoamericana de Diseño (Aladi) mediante el sello de respaldo institucional. Instituciones académicas como la Bauhaus Weimar (Alemania), Kunst Universität Linz (Austria), y University of Arts London (Reino Unido); certámenes como la SBB Bienale BRNO (República Checa) y la International Graphic Design Award (Taiwán); y asociaciones como Artnagrada (Rusia), Colectivo Bicicleta (Colombia) y Centre de la Gravure et de L´Image Imprimée (Bélgica) han contribuido a su repercusión en los cinco continentes.

Además, la bienal cuenta con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Vigo y la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia y de la Secretaría de Cultura de la Conselleria de Cultura e Educación.