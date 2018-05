Foo Figthers y John Travolta, juntos encima del escenario

Siguiendo con su línea habitual, en la que parece que cualquier cosa inesperada puede pasar en uno de sus conciertos, Foo Fighters han vuelto a protagonizar la enésima anécdota viral que termina rebotando hasta el infinito en las redes sociales.



Así las cosas, durante el último concierto del grupo comandado por Dave Grohl en Jacksonville (Florida), apareció sobre el escenario nada menos que John Travolta durante una improvisada versión del You're the one that I want, uno de los temas más populares de Grease, la película protagonizada por el actor con Olivia Newton-John en 1978.









That moment when John travolta comes out on stage for the foo fighters and they start playing grease #welcometorockville #FooFighters pic.twitter.com/dw8R7f8rQW