El Levante FS busca casa

El entrenador del Levante UD FS, David Madrid, aseguró que un hándicap que tienen es el hecho de jugar en el polideportivo municipal del Cabanyal, ya que sus partidos no pueden ser televisados por las condiciones del pabellón, aunque le consta que el club y el Ayuntamiento trabajan para solucionar este asunto. «No me puedo quejar de cómo nos tratan porque nos tratan de maravilla, pero es un pabellón pequeño que tienen algunas desventajas para un equipo de elite que representa el nombre de València en la mejor liga del mundo», dijo Madrid en declaraciones a Efe. «Tienen que buscar una solución porque tenemos un problema grande porque no se pueden televisar nuestros partidos, y eso nos resta de cara a repercusión, patrocinio y hasta en la motivación de los jugadores. Pero me consta que están trabajando para solucionarlo el club y los políticos», precisó.

El entrenador destacó la apuesta del Levante por el fútbol sala y que cree que la sección está devolviendo esta inversión «captando gente joven y familias» que puede ser «un punto de partida para ampliar la masa social del equipo de fútbol. La apuesta del Levante es brutal con el presidente Quico Catalán a la cabeza. No con un presupuesto alto, sino razonable y austero pero con recursos en servicios médicos, cuerpo técnico y jugadores».