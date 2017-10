Kondogbia no juega por una sanción de 2013

Geoffrey Kondogbia se cae de la eliminatoria por una sanción pendiente de hace cuatro años y medio. El jugador francés fue expulsado con roja directa el 27 de febrero de 2013 en un partido de Copa con el Sevilla. La sanción de dos partidos se tendría que haber cumplido cuando el mediocentro pasó a formar parte del Mónaco. Un extremo que no llegó a producirse porque la RFEF no notificó a la Federación Francesa de Fútbol, tal y como le exige la normativa FIFA. Por lo tanto, el castigo sigue vigente. El Valencia no encontró inicialmente ninguna situación disciplinaria anómala cuando firmó al futbolista, procedente del Inter de Milán. Una comprobación posterior, más minuciosa, detectó la sanción pendiente a tiempo. Marcelino se resignó a no contar con kondogbia: «Son cosas un poco extrañas que pasan, pero es lo que nos toca para esta primera eliminatoria».