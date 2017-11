Llopis-Goig:"Los clubes ayudan a la inclusión social, pero deben hacerlo más"

Los clubes deportivos son una herramienta clave para favorecen la inclusión de determinados grupos sociales y han desarrollado una buena labor al respecto, pero todavía tienen margen de mejora, señaló a EFE Ramón Llopis-Goig, profesor de sociología de la Universitat de València.

Llopis-Goig dirigirá el Simposio Nacional de Inclusión Social, Voluntariado y Clubes Deportivos, que tendrán lugar en Valencia este viernes.

"Cuando hablamos de incluso social, no solo nos referimos a los discapacitados, sino que tenemos la mente puesta en las mujeres, las minorías éticas, los grupos vulnerables y los mayores", explicó el profesor.

"El deporte es una herramienta clave para esta integración con procesos que deben completarse a través de los clubes deportivos de base, tal y como marcan las normativas de Unión Europea", señaló.

Llopis-Goig señaló que en el simposio se expondrán las conclusiones de las investigaciones realizadas y recordó que España debe mejorar para ponerse al nivel de los países del norte de Europa en la inclusión.

El simposio será un espacio de transferencia de los resultados del proyecto SIVSCE (Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe) a la sociedad, dirigido a responsables de las políticas deportivas, directivos y técnicos de clubes deportivos, profesionales de la gestión deportiva y voluntarios de clubes tanto a nivel nacional, como autonómico y local.

Además, el simposio se plantea con el objetivo de actuar como espacio de debate científico, comunicación e intercambio de ideas con conferencias plenarias, mesas redondas y sesiones paralelas en las que se presentarán comunicaciones sobre las principales investigaciones y experiencias sobre el tema.

EFESe trata, además de difundir conocimientos sobre inclusión social, voluntariado y clubes deportivos, de convertir los resultados del proyecto SIVSCE en sugerencias y recomendaciones de utilidad para los clubes deportivos y el mundo del deporte en general.