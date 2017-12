Sergi García: "No podía dejar pasar la oportunidad de venir a Valencia"

El base Sergi García (Palma de Mallorca, 20 años) ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Valencia Basket.

El club de la Fonteta hizo oficial la incorporación del jugador el pasado sábado tras abonar su cláusula de rescisión al Tecnyconta Zaragoza.

El jugador balear ha firmado por la entidad valenciana hasta el 30 de junio de 2021 y portará el dorsal número 5.

Su debut en la Liga Endesa produjo con tan solo 16 años y hasta el momento sus estadísticas son de 9,5 puntos, 3,2 rebotes, 2,7 asistencias, 1,3 robos y 12,9 créditos de valoración en los nueve partidos jugados con el conjunto maño.

El presidente del Valencia Basket Vicente Solá, quien ha acompañado a Sergi García en el acto ha destacado la gran apuesta que se ha hecho en la Fonteta por este joven jugador con una progresión más que evidente. "El Valencia Basket ha hecho un esfuerzo importante por Sergi. A pesar de sus 20 años se puede considerar como un jugador que es una realidad. Es el segundo jugador nacional más valorado de la Liga Endesa con una trayectoria ascendente que le permitió debutar con la selección española el pasado mes de noviembre. Destaco su capacidad atlética con una mayor eficacia en el juego y sobre todo en el tiro", ha indicado.

Sergi García ha expresado su alegría por llegar a Valencia. " Es un sueño llegar aquí. Un club que lucha por los títulos es un honor pertenecer a él. Quiero ayudar desde ya. Espero estar mucho años en el Valencia Basket. Es un paso importante en mi carrera. Cualquier jugador joven quiere mejorar. Sé que vengo a un buen sitio. Todos los objetivos que consiga el club serán buenos para mí y para el club. Estoy ansioso con vestir esta camiseta", ha reconocido.

En cuanto a lo que puede aportar al equipo, el base mallorquín ha puntualizado que puede dar oxígeno en todas las facetas del juego. "Me han pedido que ayude en el aspecto defensivo y a partir de ahí crecer en otras facetas como el ataque", ha afirmado.

Tras comenzar la temporada en Zaragoza, nueve jornadas después Sergi García ha cambiado de camiseta con unos acontecimientos precipitados en pocos días. "He vivido muchas emociones en poco tiempo. Sé que he dado un paso adelante. He defendido los colores de Zaragoza con orgullo. No he dudado nada en la confianza que se ha puesto en mí", ha señalado.

El nueva base taronja también se ha referido al daño colateral que ha podido provocar en el Tecnyconta Zaragoza toda vez que era uno de sus jugadores referentes y lo ha dejado cuando ni siquiera se ha alcanzado el ecuador de la competición. "No es el mejor momento hacer un fichaje a mitad temporada y quizás la liga no está preparado para esto. Las cosas vienen cuando uno menos se las espera. No podía dejar pasar la oportunidad. Deseo a lo mejor al Zaragoza y sé que tienen un trabajo ahora de fichar a alguien que tendrá que ayudar desde ya. Les deseo lo mejor posible a ellos y yo ahora ya estoy centrado en Valencia para obtener los resultados que pide el club", ha indicado.

Sergi García, se encuentra lesionado con una microrrotura fibrilar y la intención es que pueda estar disponible la próxima semana. El jugador tal y como ha afirmado se encuentra trabajando con los fisioterapeutas del club para recuperarse lo antes posible.

Por otro lado el Valencia Basket ha anunciado la ampliación por un año más del patrocinio de DKV Salud con el club taronja. DKV Salud ha sido también el patrocinador del acto de presentación de Sergi García y ha estado representado por el director de