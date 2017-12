Un magistral Ricky Rubio lidera el triunfo de los Jazz ante los Celtics

El base español Ricky Rubio se convirtió en el líder del ataque y los Jazz de Utah derrotaron 95-107 a los Celtics de Boston.



Los Jazz (14-15) tuvieron su sexta victoria en los últimos 10 partidos y se mantienen últimos en la División Noroeste.



Rubio jugó 34 minutos, encestó 10 de 15 tiros de campo, incluido 1 de 2 triples, 1 de 1 desde la línea de personal, logró siete rebotes y entregó cinco asistencias.







Ricky Rubio: 22 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Vídeo: Twitter/NBA Spain

Chris Paul and James Harden each score 28 PTS, as the @HoustonRockets extend their winning streak to 12 games!#Rockets pic.twitter.com/WdDGLgqU0d