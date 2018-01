Rudez: "Quiero quedarme, aunque es una decisión del club"

El Valencia Basket comenzará a preparar desde hoy una intensa semana con tres partidos de por medio. El cuadro «taronja» se medirá a partir de mañana al Barcelona y al Zalgiris Kaunas en la Euroliga, mientras que el domingo esperará el Fuenlabrada en partido de la Liga Endesa, que cerrará la primera vuelta. El equipo de Vidorreta, que será cabeza de seri en la Copa, afronta esta semana tras la contundente victoria frente el Zaragoza por 103-58.

El encuentro fue especial para Sergi García, que se enfrentó al equipo en el que militó hasta hace poco más de un mes, pero también para Rudez. El croata llegó a la NBA tras militar en el cuadro aragonés y cuajó un buen partido en el primer duelo ante el equipo que lo lanzó al estrellato. El jugador croata firmó 13 puntos y 15 créditos de valoración en su primera partido ante el Zaragoza. En declaraciones a Levante-EMV, Rudez recalcó lo importante de haber conseguido una victoria que puso fin a la racha de dos derrotas consecutivas en la liga. «Estamos satisfechos por la victoria porque es un momento duro de la temporada, ya que tenemos muchas bajas. Tristemente fue contra mi antiguo equipo, pero hemos de seguir así», reconoció. El jugador croata habló sobre lo bien que puede venir al equipo un triunfo tras los tropiezos más recientes. «El equipo nunca ha dejado de trabajar y confiar en nosotros mismos. Ojalá que ahora podamos ganar partidos en la Euroliga esta semana sabiendo que tenemos una rotación más corta», indicó.

El croata quiere seguir

Rudez incidió en su aportación personal en el partido y, también, en las últimas semanas en las que ha contado con más minutos por parte de Vidorreta. «Cada día me encuentro mucho mejor y sintiendo la confianza del entrenador. Estoy intentando jugar fácil y sencillo con intensidad y encontrar mi tiro», afirmó. El alero acaba contrato en 2 semanas y espera seguir en Valencia. «Quiero quedarme aquí, aunque es decisión del club. Hasta este momento he dado todo para mostrar a todo el mundo que soy un jugador muy válido para el Valencia Basket. Me encuentro muy bien, sobre todo cuando entro en la rotación y en este rol no me quejo así que ojalá pueda seguir», aseguró.