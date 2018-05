Alineació 'galàctica' a Vila-real

El trinquet Salvador Sagols de Vila-real pinta esta vesprada els seus murs de groc per acollir les dues semifinals del III Trofeu Villarreal CF. En plenes festes patronals de Sant Pasqual, la ciutat de la Plana celebra un dels tornejos més prestigiosos de l´escala i corda, en el que més talent per metre quadrat es concentra.

Sobre les lloses, dues parelles mesuraran les seues forces amb dos trios potents. Tots ells amb opcions relas i el desig d´arribar a la gran final del pròxim divendres 18 de maig al mateix escenari.

En la primera partida (17.00 hores), Soro III i Javi, un equip que es coneix a la perfecció dins de la canxa i sempe rendeix en les cites importants, buscarà la classificació davant el trio de Marc, Nacho i Tomás II. El rest de Montserrat va ser baixa al trofeu Masymas per unes molèsties al muscle dret, però ja ha rebut l´alta mèdica i està llest per a reapareixer amb força.

A continuació, la segona semifinal examinarà la dupla formada per Puchol II i Santi amb el trio campió de la Lliga Bankia, el de Pere Roc II, Jesús i Carlos. El rest de Vinalesa també ha arrossegat problemes en un dit les darreres setmanes, però plantarà batalla junt amb el mitger de Finestrat. Enfront estarà un trio que es manté invicte des que va conquerir el títol de la Lliga el passat mes de març. De fet, Pere Roc II ha fet plé de victòries en els tres trofeus que ha disputat en 2018. Està en ratxa.

Als guanyadors de les semifinals els esperen 1.500 euros de premi, així com el bitllet cap a la gran final de la pròxima setmana, on hi haurà 3.000 euros en joc per al campió.

Tot per a que Vila-real puga gaudir d´un trofeu de Champions amb una alineació galàctica.