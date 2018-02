Colorker muestra la versatilidad de sus propuestas en Casa Decor 2018

Entre las propuestas de Colorker Group en Casa Decor se encuentra la del Estudio Viteri-Lapeña, que ha sabido reinventar el concepto 'baños públicos', creando un espacio íntimo, elegante y único, y a través del cual se invita al visitante a descubrir los detalles de un espacio cerrado. Viteri-Lapeña ha contado para la ocasión con las exclusivas granillas pulidas de Colorker, con su serie Heritage.

Makeup Room, es otra de las propuestas comandada por el trío Cristina Berrocal, Mayte Fernández y Belén Cogolludo, en la que se ha contado con productos de la compañía, con su pavimento Wonderwood coronando el suelo de la estancia, y en la que se ha creado un rincón de ensueño a modo de tocador, con armonía de colores que le aportan calidez y elegancia.

El Estudio Impar, por su parte, presenta en el espacio The Corner Group su particular concepto de 'salón de baile'. Un espacio no convencional y en el que prima la experiencia sensorial. Inspirada en el arte decorativo y las artes escénicas de principios del siglo XX, aunque con mirada del siglo XXI, el estudio de interiorismo ha contado con Evoke, una serie de ZYX, nueva marca de Colorker Group, que con sus peculiares formas triangulares aporta tridimensionalidad a la estancia, a la par que diseño y un innovador toque de luces.

La cuarta y última propuesta en la que ha colaborado Colorker Group ha sido llevada a cabo por Soledad Ordóñez y su estudio Bon Temps-Les Espaces. e trata de una iniciativa en al que se traslada al visitante a un pasillo en el que el estilo marca la diferencia de forma evidente. A pesar de las peculiaridades del espacio, la interiorista ha conseguido plasmar una idea transgresora, con asimetrías e irregularidades con las que ha lidiado de manera excelente. Ordoñez ha confiado en una apuesta de valor, como es Odissey Saphire, de la marca Colorker. Uno de los mármoles más preciados de la firma azulejera.