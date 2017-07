Grupo Saona se prepara para exportar su modelo de restaurante a Madrid

La empresa valenciana Grupo Saona prosigue su ritmo de aperturas y en apenas cuatro años abre su noveno restaurante en Valencia, Saona Santa Bárbara. La apertura será este mes de julio, y el local estará ubicado en una de las zonas más conocidas: en la urbanización Santa Bárbara de Rocafort.

La cadena de restauración fundada por Gonzalo Calvo en 2013 consolida una apuesta cuya calidad ya ha sido refrendada por el público valenciano y ya prepara su expansión nacional para llevar a otras ciudades su filosofía mediterránea.

La firma, nacida en 2013 en plena crisis económica, cuenta ya con 9 restaurantes en València y suma un total de 11 en la Comunitat Valenciana y tiene previsto expandirse a otras ciudades. "Con respecto a nuevas aperturas no seguimos ninguna estrategia en concreto, cuando un local nos enamora y el entorno es atractivo, creamos un concepto sobre él y lo desarrollamos", cuenta el fundador del Grupo Saona.

El grupo hostelero, que en cuatro años ha creado más de 230 puestos de trabajo y sirve más de 2.000 comidas diarias, está presente únicamente en el mercado valenciano. No obstante, tiene previsto llevar su filosofía mediterránea a otras ciudades. "Queremos seguir creciendo y nos gustaría dar el salto a Madrid. Es un proyecto que me hace mucha ilusión. Aunque es un mercado más difícil que València por la fuerte competencia, creemos que un concepto como el nuestro no existe en la capital y es una buena oportunidad de transportarlos a la esencia del mediterráneo".

Para ello, la empresa tiene entre sus planes ampliar su departamento de desarrollo e innovación y realizar fuertes inversiones en infraestructura.