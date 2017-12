Valenciaport apuesta en China por la Ruta de la Seda para transportar mercancías

El director general de la Autoridad Portuaria de València, Francesc Sánchez, ha llevado hasta Tianjin, el puerto natural de Pekín, el mensaje de compromiso comercial de Valenciaport con los puertos de China y con la Ruta de la seda, dentro del plan del recinto valenciano de fortalecer sus relaciones internacionales y posicionarse como gran puerto hub del Mediterráneo.

Sánchez ha participado en el "International Forum on the Belt and Road Port Cities", celebrado el pasado fin de semana en Tianjin; encuentro en el que han participado los principales puertos de China y del mundo. El de Valencia ha sido el único puerto español que ha asistido a este fórum, considerado en el país asiático como la reunión internacional de mayor trascendencia en China sobre puertos y ciudades relacionadas con la nueva Ruta de la Seda.

El director general de Valenciaport ha mantenido encuentros y reuniones bilaterales con responsables de varios puertos allí presentes, entre ellos con el máximo mandatario del "Office of Ports Affairs of Tianjin Government", Zhu Zhenyu.

Francesc Sánchez intervino ante los dirigentes portuarios reunidos en Tianjin y destacó la importancia que tuvo para el comercial mundial la Ruta de la Seda, especialmente para Valencia. "La Ruta de la Seda –dijo Francesc Sánchez- fue una oportunidad comercial, cultural y económica que Valencia supo aprovechar para desarrollar la muy importante industria sedera entre los siglos XIV y XVIII. De hecho, uno de los principales monumentos de la ciudad es precisamente la Lonja de los Mercaderes de la Seda, edificio que es Patrimonio de la Humanidad. Ahora, nuevamente, el puerto de Valencia está preparado para aprovechar otra vez las oportunidades que vienen de la mano de la nueva Ruta de la Seda".

Importancia comercial

El director de Valenciaport recordó que la importancia comercial de la seda perduró hasta bien entrado el siglo XIX, pues todavía en 1834 representaba el 53% del valor de las exportaciones agrarias; las más importantes de la época.

"En la actualidad –explicó el director de la Autoridad Portuaria de Valencia en Tinajin- la seda continúa siendo para la Comunitat Valenciana un símbolo de identidad con instituciones de referencia como el Colegio del Arte Mayor de la Seda o la Lonja, joyas arquitectónicas y artísticas de referencia, siempre presentes en las campañas del turismo de cruceros de la Autoridad Portuaria de Valencia".

Siguiendo con su discurso, Francesc Sánchez expuso la proyección internacional que han adquirido los puertos de Valenciaport en sus relaciones comerciales con China y con el mundo asiático en general, "empuje económico que ha permitido situar al puerto de Valencia como el primero del Mediterráneo y el quinto de Europa".

La presencia de los presidentes y directores generales de los puertos más importantes de Asia, le permitió a Francesc Sánchez exponer las principales magnitudes, capacidades, potencial de su hinterland, conexiones viarias y ferroviarias, infraestructuras y servicios marítimos de la Autoridad Portuaria de Valencia; poniendo de relieve la importancia de que las tres principales navieras del mundo (Maersk, MSC y Cosco) hayan invertido en las tres grandes terminales de contenedores del puerto de Valencia; y que el puerto de Valencia esté preparado para operar los buques portacontenedores más grandes del mundo. "Se trata –subrayó Francesc- de unas infraestructuras que, unidas a la futura ampliación norte, aseguran por muchos años un gran futuro para el puerto de Valencia".

Actualmente, casi un 50% del comercio exterior entre España y China pasa por el puerto de Valencia, por lo que la participación de Valencia en "Belt and Road" no sólo contribuirá a mejorar los intercambios comerciales entre ambos países, sino que también servirá (como en el pasado) para el intercambio cultural y el conocimiento. "Tareas –concluyó el director general de Valenciaport- que deberán desarrollarse destacando, por encima de todo la importancia de las personas, y bajo las premisas de la sostenibilidad, la paz y el diálogo entre todos".