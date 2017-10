El Govern avisa a Rajoy: si el diálogo no es correspondido, habrá independencia

El consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha afirmado este lunes que, si el diálogo con el Gobierno no es correspondido, el siguiente paso será la declaración de independencia, y no ha descartado que esta se produzca antes de Navidad.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Forn ha reconocido que la vía del diálogo es difícil pero ha pedido "no quemar etapas" antes de conocer la respuesta del Gobierno central a la carta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que no aclara si declaró o no la independencia el 10 de octubre y en la que pide diálogo.

Forn ha afirmado que los detalles de la carta se consensuaron el viernes en la reunión que mantuvieron varios miembros del Gobierno catalán y ha apuntado que la carta se fundamenta en "un hecho fundamental", que fue el referéndum del 1 de octubre.

"Si se cree en el diálogo hay que llevar el ofrecimiento hasta el final", ha argumentado, y ha evitado pronunciarse sobre cómo respondería el Ejecutivo regional a una eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución y la consiguiente intervención de la autonomía.

En este sentido, ha advertido de que, del mismo modo en que se suspendió la declaración en el Parlamento catalán, "se puede dejar de suspender", aunque ha sostenido que si el Gobierno regional cree en el diálogo debe llevar este ofrecimiento hasta el final.

Forn ha recordado que la carta también incluye la petición de que finalice la represión contra el pueblo de Cataluña y el Govern -según el texto- y que se cierren las causas judiciales abiertas contra líderes soberanistas, y, en este sentido, ha considerado que "cuesta ver dónde hay un delito de sedición" en la actuación del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que declara este lunes en la Audiencia Nacional.