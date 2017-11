JUAN ANTONIO LLADÓS | EFE El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sentenció los entrenamientos del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP al conseguir el mejor tiempo para la carrera que mañana se disputa en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, a pesar de sufrir una nueva caída.







El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sentenció los entrenamientos del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP al conseguir el mejor tiempo para la carrera que mañana se disputa en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, a pesar de sufrir una nueva caída.



Márquez fue el único que rodó por debajo del minuto y treinta segundos (1:29.897) y ninguno de sus rivales pido acercarse a él, quien más lo hizo fue el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), pero a 3,5 décimas de segundo, mientras que su rival por el título, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) se tuvo que conformar con la novena plaza, tercera línea de la formación de salida.



El piloto de Repsol Honda ya había sido el más rápido en los cuartos libres, para preparar la segunda clasificación, por delante de los también españoles Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) y Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), con Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) en la quinta plaza.



Antes se disputó la primera clasificación, en la que lograron el pase el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), quien además de estar en pleno proceso de recuperación de su lesión en la mano izquierda sufrió un proceso febril en las jornadas previas al inicio del gran premio, y su hermano Pol, que sacó de la misma al británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V).



Crutchlow tuvo que forzar al máximo el ritmo para conseguir el pase a la segunda clasificación y ello le hizo cometer un error en forma de caída, sin consecuencias para su integridad física, pero con el que perdió un tiempo precioso que aprovechó Pol Espargaró para clasificar primera a su KTM RC 16, por delante de su hermano Aleix, que lo vio desde el taller para darse un descanso.



Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) intentó hasta el final lograr el pase, pero muy a su disgusto le faltó escasamente una décima de segundo para conseguirlo.



Lorenzo y el italiano Michele Pirro (Ducati Desmosedici GP17) fueron los últimos en salir a pista y con claros gestos por parte del español para que le siguiera, probablemente con la intención de hacer labor de equipo, ya que ambos salieron justo por detrás de los pilotos de Repsol Honda, Marc Márquez y Dani Pedrosa.



En su segunda vuelta Márquez ya se puso líder de los entrenamientos, casualmente secundado por Jorge Lorenzo y Michele Pirro, y en el tercer giro volvió a protagonizar una nueva vuelta rápida, el primer tiempo por debajo del minuto y treinta segundos del fin de semana, 1:29.897 -que fue definitivo-, mientras Jorge Lorenzo se iba por los suelos detrás de él y a gran velocidad en la curva trece.



Lorenzo se recuperó rápido, pues iba en vuelta rápida cuando cayó, pero salió corriendo hacia su taller para intentar aprovechar al máximo el tiempo, con Márquez y Pedrosa entrando en la calle de talleres a por su segundo juego de neumáticos.



Su compañero de equipo y aspirante al título, Andrea Dovizioso, no pasaba por su mejor momento, duodécimo pero con una segunda oportunidad de regresar a pista para mejorar su situación, puesto que la cuarta línea de la formación de salida no era el mejor lugar para iniciar su última pelea por el título de MotoGP 2017.





Another crash for @marcmarquez93! But he's still on course for pole! ??#ValenciaGP pic.twitter.com/oHMN98kIhh