El Carme saca a la calle una falla con crítica social en su Mig Any

La Plaza de la Santa Cruz alberga, desde las diez y media de hoy, la única falla propiamente dicha que se planta en la ciudad fuera del calendario festivo (si se consideran las de junio como «hogueras»). La Agrupación de Fallas del Carmen empleará la jornada de hoy en celebrar su Mig Any con una obra de Juanjo García, que tiene notable crítica social y que será quemada a medianoche tras una jornada de festejos populares. Este colectivo se ha encontrado con la anunciada aplicación de las nuevas ordenanzas de ocupación de vía pública, por lo que no podrá celebrar los festejos previstos para el día siguiente. Incluso, en principio, no tenía autorización para quemar la falla. Otras comisiones que también celebran «Mig Any» han visto alterado su programa en la calle.