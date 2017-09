El Plan de Seguridad de Fallas 2018 pone en peligro la ubicación de tres fallas de Primera A

La preocupación por los antecedentes yihadistas ha provocado que las diferentes administraciones hayan puesto las Fallas y sus actos más masivos, en especial las «mascletades», en el punto de análisis para extremar las precauciones. Y a falta de tomar las decisiones definitivas, la ubicación de hasta tres monumentos falleros además de gran tamaño, en sus emplazamientos tradicionales están, a día de hoy, pendientes de si se mantiene la ubicación o se les obliga a desplazarlas.

Ayer se celebró la Junta de Seguridad Local con motivo del 9 d´octubre, en la que Ayuntamiento y Delegación de Gobierno volvieron a incidir en que las cosas van a cambiar en los disparos del 1 al 19 de marzo. Ya se ha avanzado que habrá más y mejores salidas de evacuación. «Nos preocupan las Fallas porque aumenta el número de asistentes, ya lo vimos el año pasado y este año es previsible que suceda lo mismo -los días grandes pillan fin de semana y puente- por lo que hemos de preparar a la ciudad ante cualquier planteamiento» aseguró el alcalde Joan Ribó.

Se van a aumentar las vías de entrada y salida de vehículos de bomberos, sanitarios y policiales y se abrirán mejores salidas de evacuación en los disparos y en las zonas de calles iluminadas para tener planificado «cómo mover a miles de personas si hubiera cualquier tipo de emergencia».

«La segunda fase de seguridad está en estudio desde la Policía Nacional, con bomberos y Policía Local y lo concretaremos en un futuro pero eso primero ya está decidido», precisó el alcalde, quien destacó «la voluntad de adelantarnos a cualquier cosa, porque la planificación es fundamental».

Tambien el delegado de gobierno, Juan Carlos Moragues, destacó que «se ha diseñado un comité de coordinación entre todos los agentes intervinientes, principalmente del Ayuntamiento pero también con Policía Nacional y Guardia Civil, para trabajar de forma conjunta en los meses que quedan».



Barcas, principal evacuación

La principal vía de evacuación será la calle de las Barcas (que es la salida natural hacia el Hospital Clínico). Ahí no hay ni fallas ni carpas ni ninguna barrera. Pero corren nuevos tiempos y, como aseguraba la concejala de Seguridad Ciudadana, Anaïs Menguzzatto, «No nos queda otra opción ahora mismo que crecer en medidas de seguridad». Un aumento de los pasillos de seguridad supondrán, por una cuestión de física, que se reduzca el aforo en la plaza. «Pero la pérdida de aforo no es lo fundamental, sino establecer vías».



Tres fallas expectantes

Alrededor de la plaza hay tres fallas que se plantan en las vías de acceso y sus representantes han sido convocados a una reunión la próxima semana. San Vicente-Periodista Azzati, Mercado Central y Ribera-Convento Santa Clara. Con una particularidad: plantan fallas de gran tamaño (las tres van a militar en Primera A) y un posible traslado no tiene muchas alternativas. La edil no quiere adelantar qué puede pasar «porque estamos en proceso de estudio todavía».

En el Mercado Central no se llega a ver el disparo, pero es una zona de acceso y salida del mismo. La falla y la carpa se orillan junto a fachada del mercado y en la comisión consideran que no afecta el tránsito depersonas.

Periodista Azzati tapa la calle del mismo nombre. Podría existir la opción de cambiar de acera e instalarse en la calle Padilla, en el tramo donde plantan su carpa (aunque en este caso las fincas trazan ángulo recto, lo que disminuye el espacio disponible para la falla), dejando expedita la salida a la calle San Vicente, pero el arreglo no es fácil ni cómodo.

Lo mismo sucede con Ribera-Convento Santa Clara, que planta su falla en Marqués de Sotelo (aprovechando la replaza que forma con la calle Ribera) pero, a la vez, ahí tienen su carpa, que no es tal, sino un espacio al aire libre rectangular que ellos siempre han defendido que, en caso de emergencia, podría abrirse derribando las vallas para ganar evacuación.



El 9 d´Octubre, máxima seguridad

Por lo que respecta al operativo del 9 d´octubre, las dos instituciones acordaron mantener el mismo operativo que el año pasado, que no se verá mermado por la situación en la que pueda estar la situación catalana para esa fecha.