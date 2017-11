El "play back" fallero ya tiene finalistas

El concurso de "play back" de la Junta Central Fallera ya tiene los finalistas en la modalidad de adultos, que celebrarán sus grandes finales los jueves 23 y 30 de noviembre en la Sala Canal. Por otra parte, ya se dieron a conocer los premios individuales de vocalización y vestuario, que resultaron muy repartidos.

Este es el cuadro final:

Finalistas Individuales (Por orden de actuación). Fecha: 23 de noviembre

1. Carrera Malilla-Isla Cabrera ("Medias Puri")

2. Santiago Rusiñol-Conde Lumiares ("Las Reinas de Cielo")

3. Barrio de San Isidro ("Crazy Swim").

4. San Marcelino ("Fórmula Magistral")

5. Costa y Borrás-Agustina de Aragón ("Sobredosis")

6. Dr. Domingo Orozco-Bailén ("Green Lightning")

Mejor decorado Individual: Costa y Borràs-Agustina de Aragón.

Mejor vocalización Individual Femenina: Inmaculada La Roza Gaitán (Costa y Borràs)

Mejor vocalización Individual Masculina: Fernando Barber Rodrigo (Santiago Rusiñol)

Finalistas Grupos (Por orden de actuación). Fecha: 30 de noviembre

1. Doctor Domingo Orozco - Bailén ("Oh my God!")

2. Doctor Collado ("Onde upon a time")

3. Ceramista Ros-José Mª Mortes Lerma ("Los Adams")

4. García Lorca-Oltá ("Carpe Noctem")

5. Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana ("Un lugar tras el olvido").

Mejor decorado Grupos: García Lorca-Oltá

Mejor vocalización Individual Femenina Grupos: Yolanda Ripoll Mañas (Barón de Patraix-Cuenca)

Mejor vocalización Individual Masculina Grupos: Victor Peris (Dr. Domingo Orozco-Bailén)