El mercadillo del centro no puede montar

Los vendedores del mercadillo municipal de la zona centro no pudieron montar ayer sus puestos debido a la necesidad de dejar espacio para la falla del Mercado, una prohibición de la administración local que no entienden, ya que, según dicen, la carpa se ha instalado al final de la calle, cerca de la Lonja, y para descargar las piezas de la falla hubiera bastado con la tardes de ayer, día 12, más los días 13 y 14. Ayer, de hecho, el espacio estaba completamente vacío, por lo que se preguntan si esto no podían haberlo previsto antes y no haber dejado sin trabajar a doscientas personas. La Asociación de Vendedores asegura que ayer podían haber montado sin problemas.