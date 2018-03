Ricard Camarena prepara la cena de la plantà de la falla Reino de Valencia- San Valero

La comisión ganadora del ´Premi Amstel unes falles de categoria´ ha arrancado las fallas con el mejor sabor de boca. Ricard Camarena, Estrella Michelin y uno de los grandes representantes de la alta gastronomía valenciana, ha elaborado y servido para todos los miembros de la Falla Avenida Reino de Valencia – San Valero un banquete que ha transformado la tradicional cena de sobaquillo de la noche de La Plantà en una auténtica experiencia gastronómica.

Sin perder el estilo distendido de este tipo de celebraciones, en las que priman los bocadillos, las recetas populares y todo se comparte, Camarena y su equipo han trasladado su cocina a las instalaciones de esta falla situada en el barrio de Ruzafa para dar servicio a un centenar de falleros que han podido catar creaciones que aportan lo mejor de la alta cocina a recetas y sabores populares.

"La idea era aplicar las técnicas culinarias innovadoras, que conocemos tras muchos años de investigación, a platos que todos tenemos en la memoria para darles una nueva dimensión. Por ejemplo, hemos retomado una receta que hicimos con Amstel en 2015 para representar el sabor de una jornada fallera. Es una transformación del clásico bocadillo Brascada en el que cambiamos el pan por una teja crujiente de harina de trigo. Y que lleva cabeza de lomo a la pimienta cocida durante 14 horas a baja temperatura, con cebolla baba confitada y acompañado por lascas de parmesano y brotes. El resultado es dúctil, sabroso y espectacular", ha comentado Camarena.

El menú ha incluido creaciones exclusivas para esta noche, como un bocadillo ´airbag´, con un pan de crujiente corteza e interior hueco al que se ha inyectado una emulsión de tortilla, todo recubierto de jamón serrano. O una revisión del tradicional Almussafes que ha servido para reunir las tradiciones culinarias francesas, orientales y mediterráneas gracias a un brioche dulce, cocido al vapor y relleno de sobrasada, queso fundido y cebolla caramelizada. También ha habido clásicos de Camarena, como su ensaladilla con espuma de olivas rellenas o su buñuelo cremoso y crujiente de bacalao con emulsión de miso.

"Por respeto a su condición de ganadores del premio de Amstel, queríamos preparar algo único, que les hiciera sentirse especiales. Este menú no está en ninguno de nuestros locales, ni creo que puedan encontrarlo en ningún otro sitio. En todos los sentidos, ha sido una experiencia irrepetible y creemos que inolvidable", ha opinado el cocinero de Barx (Gandía), afincado en Valencia y colaborador de Amstel. Un delicioso festín para empezar las Fallas cargando fuerzas.

Seguridad Social ofrecerá un concierto

Una de las citas que requerirá mucha energía y que también promete ser inolvidable es el concierto que Seguridad Social ofrecerá este sábado 17 de marzo para la comisión, como parte del ´Premi Amstel Unes Falles de Categoria´. Los miembros de la Falla Avenida Reino de Valencia – San Valero cambiarán la clásica verbena a pie de calle por una actuación exclusiva de la mítica banda valenciana. Una actuación gratuita, de la que también podrán disfrutar todos los valencianos que quieran acercarse a conocer a la falla ganadora.

"Para nosotros es un honor participar en este reconocimiento de Amstel a las fallas porque estamos de acuerdo en que todas tienen algo especial, muchísimo esfuerzo detrás y un espíritu de comunidad que a mí, personalmente, me fascina", apunta José Manuel Casany, líder de esta formación valenciana que durante años ha aportado canciones a la banda sonora de las Fallas, como Chiquilla, Comerranas o Quiero tener tu presencia. Precisamente, una versión de este último tema aparece en uno de los vídeos que Amstel está difundiendo este año para hacer reconocer a todas las fallas valencianas y cuenta con un guiño final del propio Casany. "Está siendo una experiencia muy bonita poner en valor este mundo fallero que yo siempre he vivido un poco desde la barrera, como un valenciano de a pie, callejeando para descubrir los rincones de la fiesta. ¡Y alguna vez hasta me he encontrado con un ninot mío!", recuerda Casany.

Para el próximo sábado, el cantante ha preparado una hora y media de repertorio en un repaso a toda la trayectoria del grupo, incluyendo algunos temas de La encrucijada, un libro CD que ha publicado recientemente junto al dibujante Paco Roca. "Va a ser un concierto muy especial porque supone reunirnos con el público valenciano, que siempre nos acoge con mucho cariño. Y tocar a pie de calle, que es algo muy cercano y que te carga las pilas. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que los falleros de esa comisión realmente tengan una noche como el nombre del premio indica, de categoría", ha afirmado el cantante.

A medianoche está previsto que Seguridad Social salga al escenario que Amstel ha preparado en la calle Arzobispo Melo, en las inmediaciones del casal de la falla ganadora y en pleno barrio de Ruzafa. Será el arranque de una velada en la que se hará realidad el sueño de muchos falleros: disfrutar en vivo y en directo las canciones que, desde hace décadas, forman parte del ADN de estas fiestas.