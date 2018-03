Seguridad Social desata la fiesta y Ricard Caballer enciende la mecha en la falla ganadora del 'Premi Amstel Unes Falles de Categoria'

Miles de valencianos se acercaron el sábado 17 de marzo a disfrutar del concierto con el que Seguridad Social se sumó al homenaje a todas las fallas valencianas que Amstel está realizando estas fiestas. Una actuación abierta al público, a pie de calle y en pleno corazón de Ruzafa, con la que la cervecera ha obsequiado a la comisión Avenida Reino de Valencia – San Valero, ganadora del ´Premi Amstel Unes Falles de Categoria´.

Estos galardones han nacido para reconocer que todas las fallas son especiales, hasta las que no son de Sección Especial (https://www.youtube.com/watch?v=aPuJFikuY3s&t=5s). Casi 200 comisiones se inscribieron para participar en estos premios que buscaban poner en valor aspectos menos visibles de la fiesta, como las iniciativas solidarias, las historias de esfuerzo y compañerismo de los casales o la creatividad para poner en marcha nuevas actividades dentro de las fiestas, entre otros. Y el premio consiste en un programa de actividades para que estas comisiones, menos populares pero igualmente importantes, puedan vivir unas fallas de categoría.

La noche de La Plantà, los falleros ganadores abrieron boca con un banquete servido por el cocinero Estrella Michelin Ricard Camarena, uno de los máximos exponentes de la gastronomía valenciana y colaborador de Amstel, que transformó la popular cena de sobaquillo en una auténtica experiencia gastronómica. Y el sábado noche, la comisión Avenida Reino de Valencia – San Valero cambió la clásica verbena por un concierto de la mítica banda Seguridad Social.

A medianoche, José Manuel Casany y los suyos saltaron al escenario instalado en la calle Arzobispo Melo, donde se congregaron las miles de personas que se acercaron a conocer a la falla ganadora y a disfrutar con ellos de esta actuación especial. Coros, bailes y mucha diversión acompañaron a un concierto de casi dos horas, cargado de energía y en el que sonaron - esta vez en vivo y en directo - éxitos como Chiquilla, Quiero tener tu presencia o Comerranas, imprescindibles en la banda sonora fallera.

El maestro Ricard Caballer dispara una mascletà exclusiva para la falla ganadora del 'Premi Amstel unes falles de categoría'

Otro de los obsequios que ha recibido la comisión Avenida Reino de Valencia – San Valero, ganadora del ´Premi Amstel Unes Falles de Categoria´ ha estado relacionado con uno de los elementos más característicos de las fiestas valencianas. La pólvora ha sido la protagonista de la mano de Ricard Caballer, uno de los maestros pirotécnicos más innovador y reconocido, colaborador de Amstel en disparos como la ´Nit de l´Espolín´ o el espectáculo nocturno que el 25 de febrero abrió el calendario pirotécnico de estas Fallas en La Marina y del que disfrutaron miles de valencianos.

"Volver a disparar en una calle del barrio, para una comisión humilde, es volver a la esencia de Las Fallas. Me motiva tanto como disparar en la Plaza del Ayuntamiento porque aquí es todo mucho más cercano, las expectativas de la gente y la responsabilidad son las mismas. Y quería estar a la altura de lo que merecen los ganadores de este premio", ha afirmado Caballer.

Por las condiciones de la calle, el disparo se ha limitado a las cantidades de pólvora permitidas, 27kg. Pero el espectáculo ha sido igualmente emocionante. "El olor a pólvora y el cariño de la gente es espectacular, estoy muy orgulloso de poder contribuir al homenaje de Amstel a todos los que trabajan desde su falla para mantener vivas las tradiciones y las fiestas", ha comentado el maestro pirotécnico.

Para Santiago Serrano, presidente de la comisión fallera, está siendo una experiencia impresionante haber participado y ganado en el ´Premi Amstel Unes Falles de Categoria´. "Estamos entusiasmados, el trato que están teniendo tanto Caballer como Ricard Camarena o José Manuel Casany con nosotros no ha podido ser mejor, nos hace sentir todo el cariño que hay por el mundo fallero", ha explicado Serrano. Para la Lola Bartual, Fallera Mayor 2018 de la comisión, está siendo un carrusel de sorpresas. "Cuando me propusieron ocupar el cargo este año no teníamos ni idea de nada de esto, ni existía el premio ni habíamos pensado en presentarnos. Y, de repente, me encuentro con todo esto y, desde luego, supera cualquier sueño. Nunca hubiera pensado tener aquí una mascletà como la de hoy ni el concierto de Seguridad Social o la cena de un cocinero de ese nivel. No podemos estar más agradecidos, es una recompensa enorme a todo el trabajo que desde hace años se viene realizando en comisiones pequeñas como ésta", afirma Bartual.

Uno de los momentos que todavía están por venir y que toda la comisión está ansiando será recibir la creación de El Taller de Clo para La Ofrena. Los muralistas florales están trabajando en las instalaciones de la comisión ganadora para ultimar los detalles de una espectacular composición en la que se mezclarán flores más populares con otras poco comunes, como ranúnculos, eremurus, molucella, statice, salix o antirrinos. Un templete móvil de 1´80m de ancho por 2 m de largo y 3,5 de alto que servirá para reconocer a las casi 400 fallas que vertebran la fiesta en la ciudad.