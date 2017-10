Denuncian que el gobierno «falsifica» un acta para que la regidora de EU cobre una dieta

El PSPV-PSOE y Sí Se Puede Massanassa han denunciado públicamente que el gobierno local (PP) ha permitido la falsificación de un acta para incluir la asistencia de la concejala de EU, Tonyi Valero, en el cobro de las dietas de una comisión de urbanismo a la que llegó cuando ya había finalizado. Por esa razón, pedirán en el próximo pleno la dimisión de la edila.

Por su parte, Tonyi Valero se mostró sorprendida por la reacción de las otras portavoces. Asegura que cuando llegó a dicha comisión «pregunté si se había levantado la sesión y me dijeron que no, por lo tanto legalmente no había acabado». Pese a ello, la regidora renunció a cobrar los 50 euros de la última comisión.

El alcalde, Vicent Pastor, no considera tan grave la situación ya que afirma que «Valero acude a muchas comisiones sin cobrar».