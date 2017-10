Ciudadanos de Silla celebra su tercer aniversario

El portavoz de Ciudadanos (Cs) de Silla, Juan Fuster, ha destacado que "la agrupación celebra su tercer aniversario con el objetivo de seguir haciendo política útil". "El hecho de que se hayan aprobado el 75% de nuestras mociones, muchas de ellas por unanimidad, demuestra que sabemos dar respuesta a las necesidades del municipio", ha explicado.

El edil ha subrayado que "gracias al diálogo con los agentes sociales y económicos locales se está consiguiendo sumar, consensuar y solucionar problemas". En este sentido ha puesto de relieve "la aprobación de los planes de emergencia para los polígonos industriales, la bajada del IBI, la supresión de la plusvalía municipal en caso de venta negativa y la mayor transparencia en la web municipal".

Por el contrario, Fuster la lamentado que "el Ayuntamiento no está ejecutando gran parte de estas mociones por falta de presupuesto o de ganas". No obstante, el concejal ha asegurado que "vamos a seguir trabajando en la misma línea, con más ganas e ilusión si cabe".

La Agrupación ha preparado una jornada festiva para mañana sábado en la Nau Jove de Silla. Fuster ha concretado que "alrededor de 200 asistentes confirmados degustarán paella i All i pebre después de dar un paseo en barca por la Albufera".

Está previsto que asistan los diputados nacionales Toni Cantó y Vicente Ten; La síndica Mari Carmen Sánchez, el portavoz autonómico de Cs Fernando Giner; los diputados autonómicos Juan Córdoba y María José García; la diputada provincial Mamen Peris así como alcaldes y concejales de Cs de diferentes municipios valencianos.