Torrent celebra l´exaltació de les seues falleres majors

La ciutat de Torrent s´engalana per a exaltar les seues falleres majors: Maria Jesús Rincón i Prieto i la xiqueta, Alexia Manzano i Muñoz; les dos viuran un moment emocionant acompanyades de familiars, amics, fallers i falleres i, sobretot, de les seues corts d´honor.

A l´exaltació de la fallera major, que es celebrarà dissabte a les 21.30 h, es realitzarà un viatge arreu del món. Pel que fa a la infantil, que tindrà lloc diumenge a les 17.30 h, el guió es basarà en un element tan important per a la festa de les falles com és la música. Les dos exaltacions es celebraran a l´Auditori, com és habitual, i es farà una recepció a la porta de l´edifici.

El mantenidor de l´exaltació major, titulada De Xiang a Torrent, serà Carlos Galiana, regidor de Mercats i Comerç de l´Ajuntament de València; el guió està redactat per Robert Gómez (membre de la Comfet) i el presentador serà José Antonio Vida. Quant a l´exaltació infantil, titulada Sonata per a Alexia, la mantenidora serà Claudia Villodre, fallera major infantil de València de l´any 2014; el guió està redactat per José Fernando Andreu (membre de la Comfet) i la presentadora serà Irene Andreu, fallera major de Torrent de l´any 2012.

A més, durant estes setmanes, les falleres majors i les seues corts d´honor han desvetlat un dels secrets millor guardats per al món faller: els vestits que lluiran com a falleres majors de Torrent. La sala d´actes de Caixa Rural va acollir els dos actes, on M. Jesús mostrà el seu vestit fet amb una seda de color xampany i un dibuix anomenat Gadea; i Alexia va presentar el seu confeccionat amb un seda de color lavanda amb el dibuix Santa Glòria.