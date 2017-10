Protectoras de Torrent denuncian en el mitin de Ros sus incumplimientos

El balance de dos años de legislatura que organizaron los socialistas de Torrent en su sede contó con la visita "pacífica" de dos protectoras de la ciudad, que acudieron a recordarle al alcalde determinados incumplimientos de los compromisos que adquirió en la campaña electoral, cuando hizo bandera de la protección animal.

Las protectoras pidieron que "se cumpla el sacrificio cero" para los animales rescatados de la calle y recogidos por la empresa que gestiona el servicio municipal, que se aprobó en el pleno, "y que se lo están pasando por el forro", manifiesta una de las dirigentes de SOS Peludetes y participante en la acción.

Las entidades reivindican un refugio público gestionado por "gente que sea sensible y conocedora del tema animal" y además, exigen que se ponga en marcha el tan anunciado plan de control de colonias felinas, que otros muchos municipios de l'Horta están desarrollando ya con éxito desde hace tiempo.

"Y sobre todo queremos al frente de la concejalía de Bienestar Animal una persona que se preocupe por los animales, que tenga interés en solucionar los problemas, que no nos mienta cuando diga que la perrera que recoge los animales abandonados es una protectora y no sacrifica", dicen las animalistas, además de exigir que la edila Nadia Marín, "que no hace nada por los animales, se coma su prepotencia y su orgullo, y reconozca que no vale para tener un cargo que le viene demasiado grande".