Dirigentes del PSPV de l'Horta Sud piden a Andrés Campos que se presente

La elección de Eva Sanz como precandidata por parte del sector socialista que lidera Carlos Fernández Bielsa en l'Horta Sud, al retirarse el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha provocado una reacción inmediata en el otro sector. Dirigentes socialistas alzaron ayer la voz para pedir al portavoz municipal de Torrent, Andrés Campos, que tome la decisión de presentarse y «lidere la candidatura que de verdad genere el consenso en la comarca».

Un grupo de militantes de base ya había postulado a Campos hace semanas aunque el edil no había dado el paso porque el actual secretario general, Ramón Marí se estaba replanteando repetir. Con todo, tras los apoyos recibidos ayer, entre ellos el del alcalde Jesús Ros, todo apunta a que Campos puede anunciar hoy su precandidatura. En declaraciones a Levante-EMV, el edil se limitó a decir que «la voz de la militancia no la representan cuatro en una mesa sino que hay que buscar consensos reales», además de asegurar que apuesta por una dirección comarcal «con representación de todos los pueblos y que, no solo reivindique el puesto que le corresponde al socialismo de l'Horta Sud dentro del partido, sino que contribuya a poner en valor el movimiento cultural, empresarial y social de la comarca».