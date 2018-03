El Castell de Alaquàs se llena de ninots indultats y fiesta

Todos los ninots indultats de cada uno de los once monumentos grandes y los once infantiles de las comisiones falleras de Alaquàs ya se pueden contemplar en el Castell d'Alaquàs. El pasado domingo 25 de febrero se inauguró oficialmente la Exposición del Ninot de las Fallas 2018, a cargo de la alcaldesa de Alaquàs, Elvira García Campos, la concejala de Fallas, Isabel Mondéjar y las Falleras Mayores de Alaquàs, Clara Pozo Campos i Paula Sanchis Mengod. En la cita estuvieron presentes también todos los componentes de Junta Local Fallera y representantes de cada una de las once comisiones de Alaquàs.

En el acto se entregaron los premios «Castell d'Or amb fulles de llorer i brillants» a losfalleros censados 40 años: Amparo Mengod Lozano, Jesús Morcillo García y Amparo Escuder Martí.