Picanya rescinde el contrato de mantenimiento de los parques

El Ayuntamiento de Picanya ha rescindido el contrato a la empresa encargada de garantizar el mantenimiento de las zonas de juego en los parques. Pese a que el acuerdo finalizaba en 2025, el consistorio ha decido poner fin a esta a esta relación contractual tras un informe técnico del Director del Área de Sostenibilidad, Rehabilitación y Mantenimiento. En él, según reconoce el alcalde Pep Almenar, se pone en evidencia el incumplimiento de algunas prestaciones reflejadas en los pliegos del actual contrato, así como con las obligaciones establecidas en la normativa UNE sobre las inspecciones rutinarias en zonas de recreo que tenían que llevarse a cabo, "y por eso hemos decidido resolver este acuerdo y sacar a licitación un nuevo contrato".

Una rescisión de contrato que ha sido solicitada en varias ocasiones desde Compromís per Picanya. Los valencianistas asegura que ha sido su insistencia en los plenos la clave para que los técnicos redactaran el informe que ha servido para poner encima de la mesa el mal funcionamiento del servicio.

"El informe también deja en evidencia la falta de diligencia por parte del Ayuntamiento, puesto que desde el equipo de gobierno no se han hecho – o al menos “no constan”- los requerimientos oportunos sobre el grado de incumplimiento de la normativa, los certificados de calidad de parques, etc", señalan. "Compromís llega tarde, el gobierno ya ha resuelto el contrato", señala Almenar.

Zona de juego en un parqu de Picanya. / L-EMV

Compromís recuerda que la empresa es responsable de la conservación y mantenimiento de los parques infantiles desde el año 2017, cuando fue la empresa elegida por el Ayuntamiento de Picanya mediante contratos menores en 2021, cuando se produjo la licitación del contrato a favor de la misma empresa. Hasta ahora, el contrato se encuentra en vigor con una duración máxima de 4 años, finalizando el verano de 2025. Sin embargo, el informe pide a la Junta de Gobierno Local compuesta por el alcalde y los tres tenientes de alcaldía del PSOE, la resolución del contrato con la correspondiente prohibición de contratar y la confiscación de la fianza, algo que según el gobierno local, ya se ha realizado..

Denuncias de Compromís

Desde el Grupo Municipal de Compromís se han mostrado satisfechos con que sean los técnicos el que confirman el que se lleva denunciando desde hace meses. El regidor Guillem Gil señala que “desde el equipo de gobierno nos habían acusado de mentir, manipular y de ser populistas con la cuestión de los parques infantiles, cuando esta empresa lleva casi ocho años encargándose del mantenimiento de los parques y desde la alcaldía no se ha hecho prácticamente nada al respecto”.

Desde Compromís defienden un modelo de pueblo “amigo de la infancia” y denuncian que este año la dotación presupuestaria para la renovación de los parques infantiles es de 0€ y se está a la espera de empezar a licitar la redacción del proyecto de renovación.