Uno de los mejores hoteles del mundo está en València

La reconocida Guía Michelin valora por primera vez la experiencia y calidad de los mejores hoteles del mundo. Si a los restaurantes les concede "estrellas" , a los establecimientos hoteleros les está dando "llaves Michelin" que garantizan la calidad del alojamiento y el bienestar de los huéspedes.

Uno de los primeros alojamientos seleccionados está en València, y dice ofrecer "una estancia única y excepcional, con mucha personalidad y una experiencia completa". El del 'cap i casal' es uno de los primeros alojamientos de España en formar parte de una lista de 97 hoteles premiados por la prestigiosa guía francesa.

"La estancia en este oasis urbano ubicado entre el casco antiguo de Valencia y el área comercial de la ciudad, en un edificio histórico modernista restaurado, inspira todos los sentidos. Su arquitectura e interiorismo, femenino y sofisticado, con calidades naturales, apuesta por el confort, en un entorno único que transmite bienestar y elegancia", dice el establecimiento.

El hotel está junto el Museo Nacional de la Cerámica. / Levante-EMV

El hotel de València que ha obtenido la Llave Michelin es el Hotel Helen Berger, de 4 estrellas y del grupo hotelero StayingValencia. Situado frente al Palacio del Marqués de Dos Aguas, para Tripadvisor es considerado el mejor hotel de Valencia: "The Best of The Best". También coinciden en esto los usuarios, pues en Booking tiene de nota media un 9,2: "Fantástico".

Ofrece servicios de conserjería, habitaciones libres de humo, restaurante, wifi gratis y recepción las 24 horas y cuenta, también, con bar y restaurante. A un par de meses vista, la noche más económica para dos personas ronda los 200 euros.

Por primera vez, la Guía Michelin ha medido la excelencia de los mejores hoteles del mundo, destacando las experiencias más sobresalientes. En 2023, los hoteles de la provincia de Valencia clausuraron el año con un 81% de ocupación.