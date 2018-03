El alcalde de Burjassot devuelve 6.000 euros cobrados por error

El alcalde de Burjassot, Rafa García, procederá a la devolución de parte de su salario al conocer por los servicios económicos del Ayuntamiento, que estaba percibiendo parte de su remuneración de forma incorrecta sin advertencia técnica.

En concreto, el alcalde retornará a las arcas municipales 6.500 euros que son los que durante el año 2016 y previsiblemente el año 2017 ha estado percibiendo en su nómina sin que le correspondieran.

A principios de 2018 el Ayuntamiento de Burjassot recibió un correo electrónico del Espacio de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) del Ministerio de Hacienda en el que comunicaba que podría existir un desacuerdo entre el sueldo que cobraba el alcalde y su máximo legal en el año 2016, solicitando una revisión del mismo.

Rafa García inmediatamente que tuvo conocimiento de este correo solicitó los informes correspondientes a los servicios económicos sobre su sueldo, informes que a posteriori concluyeron que el alcalde había cobrado en el año 2016 un total de 3.800 euros de más, es decir, 271 euros al mes, y en 2017 un total de 2.694 euros, un total de 192 euros al mes, señala el ayuntamiento.

El cargo del alcalde de Burjassot cobra un sueldo de 7 veces el Salario Medio Interprofesional aprobado por el pleno en sus bases de ejecución, tomando el año 2008 como referencia para este salario, y que es de 600 euros, ya que el ayuntamiento tiene congelados los sueldos desde hace casi diez años. El ayuntamiento aprobó en junio de 2015 tanto las bases de ejecución como la organización del Ayuntamiento con sus retribuciones, siendo este último punto aprobado por unanimidad del PSPV, Compromís, Partido Popular, Esquerra Unida, Ciudadanos y Totes per Burjassot.

Rafa García señaló: «En ningún momento he sido consciente de haber percibido de más, ya que tanto mis nóminas como las del resto de mis compañeros están acorde a las Bases de Ejecución del presupuesto y aprobadas por el pleno, y además, fiscalizadas por las áreas correspondientes de este ayuntamiento. En el primer momento que se ha visto la situación, he solicitado los informes correspondientes y al ver las cantidades que se me han devengado de más, ya he pedido una reducción de nómina en febrero y se procederá a la devolución de las cantidades antes mencionadas».