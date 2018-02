Más de 40 muertos en un accidente de autobús en Perú

Al menos 44 personas murieron este miércoles al caer un autobús de pasajeros a un abismo de unos 80 metros en la ruta Panamericana en el sur de Perú, en el segundo accidente con decenas de víctimas ocurrido este año en carreteras del país.



El autobús de dos pisos se precipitó al abismo a la 01H30 locales (06H30 GMT) en el kilómetro 780 de la Panamericana, la principal carretera de Perú, cerca de la localidad de Ocoña, en la región sureña de Arequipa.



El general Walter Ortiz, jefe de la Policía en Arequipa, "confirma 44 fallecidos en el accidente de tránsito de esta madrugada a la altura del puente del río Ocoña", dijo el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter.



Entre las víctimas hay cuatro menores de edad, según medios peruanos. Inicialmente el balance oficial fue de "más de 20 muertos", luego de 35 y después de 36.



Bomberos y policías trabajaban en la recuperación de cadáveres desde los restos del autobús de línea, que viajaba desde la localidad costera de Chala hacia Arequipa, la capital regional. Los heridos fueron inicialmente trasladados al hospital de la ciudad de Camaná, a 57 km del lugar del accidente.







"El fiscal de turno está realizando el levantamiento de los cadáveres y peritos de la sección de investigación de accidentes de tránsito de la policía investigan las causas del accidente", dijo el coronel Jorge Castillo, jefe de Carreteras de la Policía.



"La lista de pasajeros registraba 45 personas; sin embargo, ésta no coincide con la cantidad de personas fallecidas y heridas", precisó el general Ortiz.



Esto ocurre con frecuencia en Perú, pues los autobuses interprovinciales suelen tomar y dejar pasajeros a mitad de camino.



Los equipos de rescate trabajaron desde la madrugada "coordinando traslado y atención de heridos", escribió en Twitter la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio.



Once heridos fueron trasladados en helicópteros militares a Arequipa para recibir atención médica, dijo el general Ortiz.





Mis condolencias a los familiares de las víctimas del accidente de tránsito en Arequipa. Desde lo ocurrido, se activaron todos los procedimientos para el apoyo inmediato del rescate y traslado de las víctimas a los centros de salud más cercanos para su atención inmediata. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 21 de febrero de 2018

Sin embargo, las autoridades no han precisado hasta ahora la cifra exacta de heridos.El autobús de la empresahabía partido desde Chala hacia Arequipa unas cuatro horas antes del accidente. El trayecto toma más de siete horas.- Condolencias del presidente Kuczynski -"Mis condolencias a los familiares de las víctimas del accidente de tránsito en Arequipa", escribió en Twitter el presidente"Desde lo ocurrido, se activaron todos los procedimientos para el apoyo inmediato del rescate y traslado de las víctimas a los centros de salud más cercanos para su atención inmediata", agregó.Éste es el segundo, después de que la caída de un autobús a un acantilado en la costa central del país el 2 de enero dejara 52 muertos.En esa ocasión, las autoridades atribuyeron la responsabilidad del accidente al conductor de un camión que invadió el carril contrario por donde se desplazaba el bus en la carretera de Pasamayo, un desvío de la Panamericana.El accidente de Pasamayo igualó en cifra de muertos al que dejó en octubre de 2013 la caída a un abismo de un camión que transportaba pasajeros en el departamento de Cusco, 570 km al sureste de Lima.Casi 2.700 personas murieron en accidentes de tránsito en Perú en 2016, según cifras oficiales. Los datos de 2017 no han sido publicados todavía.