La Fundación tumba la oferta de López al no cumplir con los plazos

La Fundación del Levante UD Cent Anys decidió ayer no vender a José Luis López las 6.000 acciones por las que pagaba 400.000 euros (a 67,8 euros la acción). El patronato ni siquiera llegó a votar la última propuesta del expresidente del Levante UD, que consistía en la compra de las acciones por medio de la fundación José Luis López para luego donarlas al Frog y la Delegación de Peñas (3.000 para cada una). Los patronos no votaron esa oferta porque, según explicó el presiente de la Fundación, José Manuel Fuertes, no se había presentado en el plazo establecido para entrar en el orden del día.

López hizo llegar a Fuertes su propuesta por escrito „en un sobre„ el lunes, pero tenía que haberlo hecho tres días hábiles antes del patronato. López defiende que envió por correo electrónico el texto el viernes 9 de diciembre, pero Fuertes señaló que lo tenía en la bandeja de «correo no deseado» y no lo vio hasta ayer, fuera del plazo. Además, algunos patronos resaltaron que López debía haber enviado el correo a la sede de la Fundación y no al profesional de Fuertes.

Con todo ello, el patronato se dispuso a debatir sobre la primera oferta de López, la del 27 de noviembre. Ante ella, Fuertes señaló que el patronato debía aprobar la propuesta con el voto de dos tercios de los patronos y luego, además, se necesitaría la aprobación del Protectorado de Fundaciones. Eso impediría que López pudiese disponer de las acciones el próximo lunes en la junta de accionistas, condición indispensable para la compra. Así pues, López retiró la propuesta.

Sin acceso a los informes

Por otro lado, el informe económico encargado a la firma KPMG establece que el valor de cada acción del club oscila entre los 250 y los 280 euros, sin tener en cuenta la recalificación del suelo del Ciutat, el valor de la plantilla y las proyección del club en el futuro „lo que aumentaría el precio„. Se trata de cuatro veces más que el precio al que López quería comprar, y al que cada aficionado puede comprar acciones hasta un número de 100.

Sin embargo, los patronos no pudieron acceder al contenido de este informe económico y tuvieron que conformarse con escuchar la lectura de un resumen de los mismos. Además, antes de empezar se votó en contra de la presencia en la reunión del representante del Frog, Carlos Ayats, puesto que todavía no es patrono. No obstante, sí estuvo en reuniones anteriores.