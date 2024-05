El Levante se reencuentra con su mejor versión en La Cerámica

La sonrisa de felicidad que dejó la victoria del Levante contra el Villarreal B quedó empequeñecida después de los resultados que se dieron durante la jornada. Los entrenados por Felipe Miñambres, a pesar de que suene intrascendente, dieron un paso en la clasificación escalando hacia la décima posición, pero las victorias de Racing de Santander, Oviedo y Burgos provocaron que la promoción se mantenga a tres puntos de distancia. Sin embargo, que la quinta plaza esté también a un partido de diferencia, pese a que el golaverage no sea positivo para los ‘granotas’ con Oviedo y Racing de Santander, provoca que aún exista un hilo de esperanza para asaltar el playoff de ascenso a Primera División.

Más allá de que en La Cerámica se rompió el maleficio de los siete meses sin ganar a domicilio, los levantinistas dieron un salto en múltiples aspectos colectivos, independientemente de que volvió a dejar la portería a cero después de dos jornadas consecutivas encajando. Manteniendo su identidad en todo momento, donde más resaltó el equipo fue en efectividad. De sus cinco disparos entre palos, uno de ellos previo al tanto inicial de Álex Muñoz, tres fueron al fondo de la red.

Por otro lado, de los 505 pases realizados, se alcanzó un 85 por ciento de precisión, muestra de que el combinado levantinista dio validez a un juego de posesión que se convirtió en dominio sobre el adversario, ya que, desde que Felipe asumió los mandos del banquillo de Orriols, los ‘granotas’ tocaron dicho porcentaje en dos ocasiones, pero en ninguna se consiguió vencer (0-0 contra el Andorra y 1-2 frente al Amorebieta).

No obstante, desde las profundidades del cuerpo técnico destacan cómo creció el equipo durante el tramo del encuentro donde el Villarreal B achuchó y asedió la portería de Andrés Fernández. Sobre todo, a la hora de defender acciones a balón parado, debido a que el filial amarillo es de los que más remata de la categoría, solventándolas notablemente. Acercar a los centrocampistas a la retaguardia, y utilizando a Oriol como ancla tanto con balón como sin balón, fue importante para sumar de tres y cambiar la tendencia, mientras se sacaron conclusiones positivas dentro de la mejoría que tiene que seguir experimentando un equipo que, visto el desarrollo de la jornada, tiene la obligación de dar su máximo nivel.

Independientemente de que lleve desde octubre sin encadenar más de una victoria consecutiva y de que todavía queden equipos a los que superar en la tabla. Felipe, tras la victoria, ya puso la mano en el fuego por los suyos: «Hay que hacer una racha que no hemos tenido, pero estamos capacitados», dijo el técnico.

Lesión de Álex Muñoz

Las pruebas realizadas a Álex Muñoz en el día de ayer confirmaron su lesión en el cuádriceps. El ‘3’, que pidió ser sustituido en La Cerámica, ya anticipó sus sensaciones al finalizar el encuentro contra el Villarreal B. «He notado un pinchazo, no ha sido mucho. Espero que sea lo menos posible. Me conozco bien. Ha sido una molestia pequeña y he pedido el cambio por el resultado a favor», dijo el capitán en zona mixta.

Tres días después de sus declaraciones, el Levante sabe que sufre «una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda», y aunque el parte médico emitido por el club no señale un tiempo concreto de recuperación, su «evolución» marcará su «egreso a los entrenamientos colectivos», tal y como indicaron desde los canales de comunicación del Levante.

A falta de cuatro encuentros para que finalice la competición, Felipe Miñambres confía en poder contar, más pronto que tarde, y a ser posible, en un playoff de ascenso a Primera, con los servicios del alicantino tras transmitir una sensación pesimista durante la rueda de prensa posterior al partido ante el Villarreal B. «No tengo esperanza de que sea poco, mi impresión es que no vamos a poder contar con él. Dice que tiene algo pequeño y yo he tenido lesiones de cuádriceps y son fastidiadas», dijo sobre un jugador que ha sido esencial en sus planes durante todo el curso. Sin embargo, la lesión de Álex Muñoz coloca a Álex Valle como el recambio natural del ‘3’, después de sustituirlo en La Cerámica y con la intención de mostrar su mejor versión tras perder protagonismo en las últimas fechas de campeonato liguero.