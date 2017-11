«Estoy listo para jugar el domingo»

Enes Ünal puede convertirse en uno de los fichajes más efímeros de la historia del Levante UD y de la Liga. El club azulgrana presentó ayer al delantero turco, de tan sólo 20 años y preparado para jugar a partir de este domingo, a la vez que el propio presidente, Quico Catalán, explicaba que el «escenario lógico» es que el futbolista regrese en enero al Villarreal, el equipo propietario de sus derechos. Una situación que, sin embargo, no parece distraer al jugador, con ganas de tener minutos a partir de ya.

«He jugado en el Villarreal y quiero adaptarme lo antes posible, estoy preparado para jugar el domingo (frente al Girona, en el Ciutat de València, 12.00) y creo que estoy listo para empezar a jugar con el equipo y conocer al resto del equipo», señaló el jugador en inglés. «Me encanta estar en España, no es fácil cambiar a un país, es complicado porque sólo hablo inglés, pero no hablo castellano aunque estoy aprendiendo. Todo es diferente pero el juego es mejor que en Holanda, intentaré adaptarme y ese es mi objetivo. En el Villarreal jugaba con dos delanteros, pero estoy acostumbrado a este estilo de juego del Levante UD y creo que lo puedo hacer bien», apuntó.

El jugador otomano protagonizó la anécdota de la rueda de prensa al resaltar que cuando supo del interés del Levante UD pensó que era «una broma». Ünal aclaró a que se refería a la situación, por el hecho de cambiar de equipo en noviembre. «Cuando me enteré de la oferta pensaba que era una broma porque era una situación que no había escuchado antes, no sabía que el mercado estaba abierto, pero luego decidí salir al Levante UD porque puedo mejorar, marcar goles y jugar», sentenció el goleador turco.

En cuanto a su futuro, Ünal no quiso asegurar qué pasará en enero, pues el Villarreal tiene la opción de recuperarlo. «Sólo quiero mejorar día a día, soy muy joven y creo que esos son mis objetivos. Quiero marcar y estoy trabajando muy duro. Nunca sabes lo que puede pasar en el fútbol, no quiero hablar del futuro, sólo estoy concentrado en el Levante UD», indicó.

Sin embargo, el presidente del club, Quico Catalán, sí que subrayó que el «escenario lógico» es que Ünal regrese al Villarreal en enero. «No vamos a pensar mas allá y no vamos a complicarnos la vida. El acuerdo es hasta el 30 de junio pero sabemos que afrontamos una etapa de diez o doce partidos y que la lógica es que Enes siga creciendo, marque goles y vuelva a su casa, al Villarreal, y asumimos que eso pase. Las cosas en el fútbol pueden cambiar, pero teníamos la necesidad de fichar ahora», dijo.