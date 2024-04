Tres puntos necesarios y de mucho valor

Cuando los objetivos, o los sueños pendientes por cumplir, no dependen de uno mismo, no queda otra que ir a por ellos a tumba abierta. Sin mirar más allá de lo inmediato, pero tirando más de corazón que de cabeza aunque lo recomendado sea encontrar un equilibrio. No obstante, en Orriols no hay margen para pensar.

Ni mucho menos para detenerse, ya que, en Segunda División, ninguna de las aspiraciones por las que se batallan espera a sus contrincantes. Cada una de ellas requiere la mejor versión de cada uno. Y aunque en el Levante no haya aparecido en los últimos meses, a los de Felipe Miñambres les sobran motivos para dejarse la piel en cada uno de los partidos que le queden hasta final de curso.

La derrota contra el Amorebieta coloca en un escenario de elevada dificultad el playoff de ascenso a Primera División, a cuatro puntos de diferencia y con cuatro equipos por delante de los levantinistas. No obstante, ningún esfuerzo valdrá más la pena que el de luchar, sin descanso, por una posición de privilegio. Y, partiendo desde la zona noble, soñar por todo lo alto.

La remontada del Levante hacia la promoción sigue en marcha. Aún quedarán jornadas por delante, pero el encuentro contra el Racing de Santander, en el Campos de Sport de El Sardinero, es trascendental para que su ilusión de competir contra los mejores del panorama nacional no se ponga más cuesta arriba. Es, de hecho, el enésimo contexto para dar un golpe encima de la mesa debido a que el conjunto de José Alberto López se encuentra dos puntos por encima de los del Ciutat de València. Todo lo que no sea sumar de tres, y más ante un rival que suma dos derrotas de manera consecutiva, se traducirá en frustración, desilusión y rabia, ya que todo el mundo es consciente de que este equipo está capacitado para luchar por todo.

Nada es imposible en Orriols. Y menos, en un estadio que no se le da mal al Levante. En el presente siglo solo ha perdido en una ocasión (en la temporada 07/08), mientras que ha empatado tres veces y ha vencido en dos. La última, el pasado curso gracias a un gol de falta de Joni Montiel (0-1). Al Levante le sobran facultades para asaltar un Campos de Sport de El Sardinero que estará a reventar.