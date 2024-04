Álex Muñoz apura su contrato con la vista puesta en el ascenso

Seis jornadas. Ese es el margen que le queda al Levante para sumergirse en uno de los puestos que dan el privilegio de pelear por un ascenso. La Primera División es el ideal de un club que sueña con volver a codearse con los mejores del panorama nacional. Sobre todo, después de la forma, dolorosa y cruel, en la que se le escapó la temporada pasada. Uno de los que más peleó por lograrlo fue Álex Muñoz: jugador que aterrizó en Orriols en 2022, apostando su carrera a un objetivo que se le escapó en un abrir y cerrar de ojos, pero que no quiere dejar pasar bajo ningún concepto.

El capitán, a poco más de dos meses de finalizar contrato, y según pudo saber Superdeporte, está cien por cien focalizado en subir a la élite. Sin importar la distancia con la sexta posición ni las jornadas que restan de competición liguera. Y, sobre todo, sin descolgar el teléfono de intereses procedentes de Primera.

El central alicantino, tal y como pudo averiguar Superdeporte, tuvo la oportunidad de vestirse de corto en la máxima categoría del fútbol español, precisamente, en la ventana de traspasos veraniega de 2022, pero, una vez apareció la oferta del Levante, y la insistencia de Felipe Miñambres en adquirir sus servicios, no se lo pensó dos veces y puso la mano en el fuego por devolver a los de Orriols a la élite. A sus 29 años, el ex del Tenerife sigue sin experimentar las emociones que se sienten en la máxima categoría del fútbol español, pero pretendientes no le están faltando desde que puede negociar, con la carta de libertad con cualquier otro club.

No obstante, Álex Muñoz no solo está desatendiendo los intereses que recibe en su bandeja de entrada, sino que está elevando, más si cabe, su intensidad y niveles de compromiso. Feliz y orgulloso de pertenecer al Levante, e identificado con los valores del club de Orriols, el sueño del valenciano es el de competir en Primera División como granota. Por lo civil o por lo criminal. Y no se le pasa por la cabeza otra posibilidad que no sea la de dejarse la piel hasta el último segundo para devolver al Levante a donde se merece, independientemente de su situación contractual.

Un ascenso finiquitaría de un plumazo el futuro de Álex Muñoz, ya que se activaría la cláusula que se encuentra estipulada en su contrato y que extendería su estancia en el Ciutat. Su deseo de seguir su carrera en el Levante no es una novedad para el alicantino. «El Levante es un referente y, sinceramente y ojalá, querría estar muchos años. Es un club familiar, donde uno se siente a gusto y muy feliz. He acertado en venir aquí. Ojalá pueda cumplir la ilusión de que se materialice ese ascenso porque sería un sueño hecho realidad. Y más en el Levante», dijo, en Superdeporte, en la previa de la final del playoff de ascenso ante el Alavés.

Un año después, y pese a no tenerlo tan de cara como en su primera vez, Álex Muñoz mantiene su ilusión y los datos respaldan su implicación con la causa. 30 partidos en LaLiga, 28 de ellos partiendo desde la titularidad y alternando el puesto de central con el de lateral izquierdo, y uno en Copa son los datos de un capitán cuyo rendimiento está siendo notable durante toda la temporada. Aportando, incluso, en tareas ofensivas.

«Álex Muñoz es un reloj. Cuando está en el campo, sabes que tienes a un jugador muy fiable y está siendo de lo mejor», dijo Javi Calleja después del Levante-Eldense de la primera vuelta. Ahora, a falta de seis jornadas, no solo priorizará al Levante, sino que trabajará sin descanso para jugar en Primera como granota. «Ellos van a esperar al final para ofrecer una renovación. Yo solo puedo ayudar al equipo. Mi ilusión sería ascender en el Levante. Soy feliz y no descarto nada», dijo, en Cope, el 7 de marzo. Y lo peleará hasta el final.