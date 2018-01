El Levante UD quiere a Castro o Remy para acompañar a Koné

El consejo de administración del Levante UD se reunió en la tarde de ayer para dar luz verde a una potente inversión económica de la entidad en estos últimos días del mercado de invierno.

Después de la reunión entre el presidente, el director deportivo, el secretario técnico y el entrenador en el estadio el pasado domingo tras la derrota ante el Celta, los rectores del Levante UD aprobaron ayer apostar fuerte por el fichaje de Koné (Costa de Marfil, 34 años), quien se espera se incorpore al equipo si el Sivasspor acepta la última oferta de algo menos de 2 millones de euros, así como por otro delantero de nivel que le pueda acompañar hasta junio.

El objetivo prioritario granota es Rubén Castro (Las Palmas, 36 años), actualmente atacante del Real Betis tras su esporádico paso por la liga china. El futbolista, que puede desenvolverse como mediapunta, desea recalar en Orriols para jugar lo que queda de Liga, aunque eso supondría que habría jugado en tres equipos durante la misma temporada. Y es que, además de tener minutos con el Guizhou Hengfeng chino, el lunes Castro se estrenó, y con gol, con el Betis de Quique Setién, quien prefiere retenerlo porque tiene a Sanabria y Campbell lesionados.

Remy no quiere jugar en Las Palmas

Los problemas para el fichaje de Castro son menores en el caso del otro candidato a reforzar la delantera del Levante UD. Se trata de Loïc Remy (Francia, 31 años), el delantero de la UD Las Palmas que quiere forzar su marcha del club insular. De hecho, el futbolista está ahora en Francia con un permiso del club y no tiene previsto volver. Remy le ha trasladado al presidente de la UD Las Palmas que no pretende ponerse a las órdenes de Paco Jémez, que no cuenta con el delantero, y que sólo piensa en cambiar de aires. El club canario, al que le han llegado muchas ofertas por el goleador, prefiere evitar reforzar a un rival en la lucha por la permanencia.

Además, el Levante UD no descarta realizar más incorporaciones en la demarcación de central y si se dan opciones de mercado, en las bandas, tal como publicó este periódico.

El consejo de adminisración aprobó ayer la inversión económica prevista para completar la plantilla, que al final puede suponer cerca de 5 millones de euros.

Koke regresa por Langerak

Por otro lado, el Levante UD confirmó ayer que Koke regresará del Alcoyano, club en el que estaba cedido desde este verano, para reforzar la portería azulgrana. El canterano se incorporará hoy mismo a los entrenamientos con el equipo, puesto que Raúl Fernández padece molestias en la cadera y es duda para el sábado.