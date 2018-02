Tito no se lo juega todo por Muñiz

Si Tito tuviera que apostar a la ruleta el futuro de Muñiz, el director deportivo del Levante UD se guardaría alguna ficha. Al menos eso es lo que dejó entrever ayer en un par de respuestas enigmáticas sobre la continuidad del asturiano en el banquillo de Orriols hasta el final de temporada. «La dirección deportiva tiene fe en que Muñiz va a ser el entrenador del Levante UD hasta final de temporada»,afirmó. «Estoy lo dice Tito hoy», matizó.

Y cuando se le volvió a preguntar, se tomó su tiempo en contestar. Más de cinco segundos de pausa que sonaron casi a un epitafio anunciado. «Muñiz está exactamente igual, con plena confianza. Va a depender de lo que pasa en cada partido, en cada semana... La dirección deportiva tiene fe en que Muñiz va a ser el entrenador del Levante hasta final de temporada, estoy lo dice Tito hoy».

Tito no tuvo ayer una rueda de prensa fácil, pero el director deportivo azulgrana estuvo suelto con la muleta. Visiblemente molesto cuando se le preguntó por las dudas que genera su gestión, señaló que «intentaría hacer una reflexión en cuanto al nivel de nuestra plantilla, hay varios jugadores que podían haber salido del Levante pero no hemos querido. La plantilla tiene un valor y no está siendo reconocido en su totalidad. Desde la jornada 1 este equipo no ha tocado los puestos de descenso, tengo la sensación de que todo es dramático, las noticias que escucho en otros lugares no son tan pesimistas como en València».



«Tienen que morir en el campo»

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, afirmó que «estoy satisfecho porque viene gente comprometida, con hambre e ilusión. Saben que tienen que morir en el campo. El compromiso del vestuario crece y creo que a nivel deportivo vamos a crecer también. Mi lectura es positiva. El examen será a final de temporada. Estoy convencido de que esta plantilla se va a dejar la vida».