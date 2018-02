Lukic: "Nos falta una victoria para acabar de crecer"

El jugador del Levante, Lukic, espera no regresar de vacío en la visita el domingo (12 horas) a Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad. "Sabemos cuál es nuestro objetivo y que se logra con mucho trabajo y esfuerzo. Creo que necesitamos una victoria para acabar de crecer. Nos falta esa victoria para acabar de dar ese salto. Empezamos muy bien en los primeros partidos. Es verdad que luego tuvimos problemas. Ahora trabajamos para estar preparados de cara al final de temporada".

El centrocampista serbio cree que el buen rendimiento del equipo ante el Valencia CF en Mestalla debe servir de trampolín. "El último partido no fue como esperábamos. Jugamos un buen partido contra el Valencia, pero no pudo ser. Hay otras cosas que influyeron", aunque señala que. "eso ya es pasado y miramos hacia adelante".

Lukic explica su proceso de adaptación tras recalar el pasado verano en el Levante. "Los primeros dos o tres meses necesité un poco de tiempo y de adaptación para acostumbrarme. Me gusta el clima y me gusta la ciudad. Todo encaja. Me siento muy a gusto aquí. Tengo buenos compañeros que me aceptaron muy bien. Todo el club me acogió muy bien. Estoy entrenando bien y pienso que voy a mejor".