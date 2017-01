El nuevo alcalde de Benissa no viajará a Fitur y solo irá el edil de Turismo, Fernando López

El nuevo alcalde de Benissa, Abel Cardona, de Reiniciem, vivió ayer una jornada «de no parar». En su primer día de munícipe, constató que el cambio «ha despertado un gran optimismo». «Lo veo en la gente. Las sensaciones son muy buenas», dijo el alcalde que, junto a PSPV y Compromís, ha puesto fin a 18 años de hegemonía del PP. Avanzó que a final de semana firmará el decreto de delegaciones. Ya adelantó que Fernando López llevará turismo. Y será el único edil que viaje a Fitur, la primera feria de turismo del año. «Yo no iré. No tiene sentido porque es solo para hacerse la foto», precisó.

Mientras, Ciudadanos ha suspendido de militancia a su único edil en Benissa, Isidor Mollà. El veterano político (fue alcalde con el CDS y luego como independiente entre 1987 y 1999) propició el cambio. Con su voto, echó al PP del gobierno y le dio la alcaldía a Abel Cardona. El coordinador provincial de C´s, Emigdio Tormo, manifestó que Mollà quedó suspendido en el mismo momento en que votó con el tripartito. En realidad, Mollà no hizo nada extraordinario. Es de ir por libre. Su etapa en C´s acaba aquí.