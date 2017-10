Soliveres: "Salvarle la vida a un niño de 3 años es uno de los servicios que nos da fuerza"

El teniente de la Guardia Civil de Xàbia, Javier Soliveres, se mostró ayer especialmente satisfecho de la ayuda que los agentes de su cuartel prestaron a los vecinos durante la nevada del 18 de enero y los temporales e inundaciones del invierno. «Entregasteis lo mejor de vosotros y estuvisteis al lado de los ciudadanos», le dijo a sus compañeros.

En el día de la patrona, la Virgen del Pilar, Soliveres recordó que los guardias civiles de Xàbia le salvaron la vida a un niño de 3 años que cayó en una piscina del Poble Nou de Benitatxell y a un hombre que sufrió un infarto en el puerto xabienc. «Servicios como estos son los que nos dan fuerza en el día a día», subrayó.

Indicó también que durante este año han realizado 263 diligencias de detenidos o investigados y 114 auxilios.

Reconoció que la celebración de ayer en Xàbia no fue completa. «Muchos de nuestros compañeros, incluso de este puesto, están defendiendo la legalidad vigente en Cataluña», manifestó. «No se me antoja que haya una misión más honrosa que la de defender el estado democrático».

Soliveres afirmó que «el diálogo es fundamental». «Pero para quien no cumple la ley el único diálogo que se impone es el de los juzgados», precisó.

Al acto asistieron el alcalde de Xàbia, José Chulvi, y el del Poble Nou de Benitatxell, Josep Femenia.