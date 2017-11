Condenado a 2 años de cárcel el empresario que intentó sobornar al alcalde de Benitatxell

El empresario Fernando Jesús T. L., dueño de una gasolinera en el Poble Nou de Benitatxell, sí intentó sobornar al alcalde, Josep Femenia. La Audiencia de Alicante lo ha condenado a dos años de prisión por un delito de cohecho. Siete de los nueve miembros del jurado popular han considerado probado que ofreció al munícipe un soborno de 50.000 euros. El jurado ha dado total credibilidad a la declaración del alcalde, que fue quien denunció el intento de soborno y al hecho de que desde el primer momento haya relatado los hechos sin variar nada. En cambio, el jurado sí ha advertido contradicciones en la declaración del empresario.

El empresario, eso sí, no entrará en la cárcel. La acusación particular, que ejerce el alcalde, se ha adherido a la petición de que no vaya a prisión. El dueño de la estación de servicio sí deberá pagar una multa de 12 euros diarios durante 15 meses.

El abogado del alcalde, Joan Bertomeu, del despacho Estudio Jurídico Brotsanbert, ha expresado su satisfacción por la sentencia y ha destacado que "se ha hecho justicia".