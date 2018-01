Benitatxell aclara que no tiene competencia para impedir las emisiones ilegales de radio

El ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell está dispuesto a acabar con el histórico problema de las antenas instaladas en el Puig de la Llorença. Eso sí, asegura que en los últimos diez años no se ha instalado ninguna nueva en esta cima litoral.

El actual equipo de gobierno (Movimiento Red, PP y Pideb) trabaja en una herramienta de planeamiento que se incluirá en la revisión del PGOU para regularizar la situación urbanística de estas instalaciones de telecomunicaciones. Estas antenas también dan cobertura a servicios públicos de telefonía y frecuencias de emergencia. El gobierno local advierte de que no puede tomar decisiones a la ligera que comprometan la continuidad de estos servicios públicos.

El consistorio también recalca que no es competente en los conflictos entre emisoras de radio privadas. La competencia de las frecuencias de radio es exclusiva de la Secretaria Autonómica de Comunicación de la Generalitat Valenciana, organismo que otorga las licencias y regula el registro de concesionarios de radio y televisión de la Comunitat Valenciana (la competencia de la Presidencia de la Generalitat es inequívoca en este particular). El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre el espacio radioeléctrico.

El actual gobierno considera que la mejor forma de regularizar la situación urbanística de estas instalaciones (la competencia urbanística es la única que tiene el Ayuntamiento) es a través de una herramienta de planeamiento. También incide en que, al contrario de lo que ha denunciado el grupo Compromís, no ha habido proliferación de antenas en la cima del Puig de la Llorença, ya que su número es el mismo que hace diez años. Además, no todo el suelo de esta cumbre es municipal. Hay cuatro parcelas que son de titularidad privada.