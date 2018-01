PSPV y PP unen fuerzas en Gata frente al gobierno en minoría de Compromís

Al gobierno en minoría de Compromís en Gata de Gorgos le espera un duro final de mandato. Los puentes que quedaban con sus antiguos socios, PSPV y JuGa, han saltado por los aires. Es más, los socialistas, tras romper las negociaciones con la alcaldesa, Magda Mangual, para sacar adelante el presupuesto de 2018, ya adelantaron ayer que mantendrán una reunión con los otros dos grupos de la oposición, JuGa y PP «para analizar la situación política actual».

«Mientras no haya diálogo y un cambio de actitud de quien nos gobierna, los socialistas intentaremos llegar a acuerdos con el resto de grupos municipales en todos los temas que sean positivos para el pueblo de Gata y para el correcto funcionamiento de nuestro ayuntamiento», lanzó ayer el PSPV en un comunicado.

A los socialistas, que ahora tienen de portavoz a Joanvi Vallés, un exmilitante de Compromís, no les duelen prendas llegar a acuerdos con el PP y JuGa. Eso sí, saben que no pueden ir más allá, ya que su partido no les permitiría presentar una moción de censura. Al minuto uno, los declararía tránsfugas.

Los populares cogieron inmediatamente el guante. «Nos ponemos a disposición del PSPV y de otros grupos para llegar a acuerdos puntuales por el bien de Gata», aclararon en un comunicado.

PSPV y Compromís iniciaron en diciembre negociaciones para sacar adelante el presupuesto. Los primeros las dieron ayer por rotas. Recriminaron a la alcaldesa Magda Mengual que bloquee el acuerdo de pleno aprobado por mayoría absoluta para bajar el IBI.

Y también se declararon «horrorizados» por el hecho de que la alcaldesa convocara para el miércoles un pleno extraordinario y urgente sin telefonearles ni facilitarles la información en tiempo y forma.

El pleno no llegó a celebrarse, ya que PSPV y PP (siete ediles) votaron en contra de la convocatoria y JuGa se abstuvo. Compromís sólo tiene cuatro ediles. La munícipe explicó que el pleno respondía a la urgencia de modificar las bases de ejecución del presupuesto del actual ejercicio para agilizar las ayudas de emergencia de Servicios Sociales.