Reiniciem Benissa, premio "Marieta" del colectivo LGTBI MARIola

El colectivo LGTBI MARIola ha otorgado en su primera edición los premios "Marieta" y "Purgó" a la plataforma ciudadana Reiniciem Benissa y al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla. La concesión del primero de estos galardones responde a la apuesta que la citada entidad ha hecho a favor de la visibilidad e igualdad en materia de diversidad afectivo-sexual y de expresión e identidad de género, especialmente en entornos rurales, mientras que el segundo obedece a la actitud beligerante contra estos mismos valores que el religioso ha venido mostrando a través de sus manifestaciones públicas.

Con estos premios de connotación positiva y negativa, LGTBI MARIola quiere "poner en valor el trabajo que se hace desde entidades cívicas para mostrar la diversidad y fomentar la igualdad en nuestra sociedad, así como reprobar conductas que no consideramos adecuadas", según explica el presidente del colectivo, Jordi Jiménez. Por eso, se ha querido destacar con el galardón "Marieta" la labor llevada a cabo por la plataforma benissera –convertida también en partido político local– para visibilizar y normalizar la diversidad LGTBI a través de acciones como unas Jornadas, organizadas de manera conjunta con la Universidad de Alicante, o el cortometraje Orgull de Poble, que plasma todas estas realidades diversas con total naturalidad.

Jordi Jiménez incide en "la creatividad y el coraje" que han mostrado las personas que integran Reiniciem Benissa a la hora de realizar éstas y otras actividades encaminadas a "exigir que los derechos y las libertades de todas las personas sean respetadas aquí y en todo el mundo", con especial atención al colectivo LGTBI. Además, considera que plataformas como ésta son "la voz de muchas personas menospreciadas o rechazadas por razón de su orientación sexual o su identidad de género", y que la lucha frente a estas actitudes supone "una defensa de la igualdad real y de una sociedad más igualitaria y justa".

Asimismo, se ha decidido conceder el premio "Purgó" al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, conocido por sus manifestaciones públicas en contra de las personas LGTBI y también en contra de otros movimientos cívicos como el feminismo, que él califica como "ideología de género". Con estas palabras, considera el presidente de LGTBI MARIola, Reig Pla está haciendo "activismo en el odio y el menosprecio a las personas", una conducta de "negación de la realidad de la diversidad sexual e identidad de género" que "en ningún caso ayuda a la visibilización, integración y normalización" social.

Jordi Jiménez reitera que "los derechos y libertades de todas las personas deben ser respetadps aquí y en todo el mundo" y que, por tanto, no se entiende que el obispo de Alcalá de Henares parezca tener una "obsesión en enviar al infierno a todas las personas LGTBI" y continúe "fomentando" que este colectivo sea "rechazado, discriminado o incluso agredido por razones de orientación sexual e identidad de género". Además, esta actitud contribuye a "perpetuar un sistema machista, insolidario y no igualitario", propio "de la época medieval". Por todo eso, se ha considerado oportuno conceder el premio "Purgó" a Reig Pla, y también porque, como además el obispo es natural de Cocentaina, "de alguna forma sus palabras hacen que tengamos en nuestras comarcas una representación de las actitudes de odio que rechazamos y de un modelo de sociedad que no queremos", explica Jordi Jiménez.

El nombre del premio "Purgó" responde al hecho de que el pulgón es un insecto que ataca las plantas y los cultivos y, por tanto, resulta perjudicial cuando su proliferación se convierte en una plaga. En cambio, la mariquita representa un simpático símbolo de la comunidad LGTBI, y por este motivo se ha decidido poner el nombre de "Marieta" al premio positivo de defensa de los derechos y libertades y de la visibilización de la diversidad en el entorno donde lleva a cabo su labor LGTBI MARIola y sus alrededores.

Los premios "Marieta" y "Purgó" se entregarán el próximo 26 de mayo en Callosa d´en Sarrià, como colofón de una jornada que comenzará a las 19.00 horas en la Casa de Cultura con una presentación de los galardones. A continuación se hará un pasacalles por la población con la Colla El Pinyol, y posteriormente, a partir de las 21.30 horas, tendrá lugar una cena popular en el parque del Llaurador, al final de la cual se hará entrega de los premios. Con estas distinciones, LGTBI MARIola quiere además rendir homenaje y un sentido recuerdo a Raül Seguí i Rubén Fresneda, dos de los fundadores del colectivo que fallecieron de manera prematura en marzo de 2016 y mayo de 2017.