El Fertiberia tendrá que emplearse contra el Granollers

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto tendrá que emplearse a fondo el sábado, 14 de octubre, en el Ovni, ante un rival duro, el Fraikin Granollers. El partido, que será televisado por las cámaras de Movistar +, comenzará a partir de las 17 horas y será la oportunidad de oro que tendrá el equipo para aprovechar el apoyo de la afición y decir adiós a los malos resultados. Y es que el BM Puerto perdió 36-28 en Pontevedra ante el Condes de Albarei Teucro en un partido que dominaron de principio a fin los gallegos.

El partido comenzó con un intercambio de goles cosa que no gustó de primeras al técnico rojiblanco, Nikola Milos: «Esto no entra en nuestro estilo de juego, no hemos controlado situaciones cuando estábamos a un gol de empatar».

Los rojiblancos tuvieron precipitación en lanzamientos y errores que aprovechaban los gallegos para poner a la contra y marcharse al descanso con el marcador 18-16.

La segunda parte siguió la misma dinámica. Fallando lanzamientos sobre todo en superioridad numérica. Tal como afirma el míster «hemos caído en el juego que les gusta a ellos y lo hemos pagado. Hemos intentado frenar al lateral, no hemos podido y al final nos han ganado justamente».

La defensa del conjunto rojiblanco no estuvo a la altura, como reconocían desde el mismo club porteño. La del Teucro fue más agresiva y su ataque más veloz y con esto terminaron el partido con un 36-28.