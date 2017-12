Moyano: «Los flequillos vuelven para quedarse»

Según el responsable de Moyano&Filo, cabe destacar la flequi-manía, ondulados, lisos, cortos, largos, frisados, pues tiene muy claro que «los flequillos vuelven para quedarse». Tras realizar varias visitas con estilistas afamados europeos, Moyano apunta que «son el gran accesorio de moda que te permite cambiar y renovar tu estilo. Se adaptan a todos los tipos de rostros y cabello. Es el aliado perfecto para sentirse guapa. Son perfectos para el cabello rizado y están inspirados en los 70, donde el afro y permanentes eran la moda».

El peluquero porteño insiste en que «los flequillos ondulados con el cabello recogido alto dan un aire chic y de libertad. Si le queremos dar un toque más rock, debe ser más desestructurado y con los extremos más largos. Son fáciles de llevar, pero requieren un mantenimiento regular. Para encontrar tu flequillo perfecto, ponte en manos de un profesional».

Además, recuerda que los colores también son los grandes protagonistas de esta temporada. Los looks que han inundado pasarelas, redes sociales y el estilo de las calles se pueden dividir en tres grupos: color Full, Platino y el look Tiger-Eye. Según Moyano el color Full, con colores pastel, vibrantes, arcoíris se han adaptado a todos los looks y no sólo están reservados para las más atrevidas. «Son adictivos y nos permiten cambiar de color como si se tratara de maquillaje. Atrévete en color en las puntas, en mechones sueltos o por todo el pelo». Otra tendencia a resaltar es el Platino, que sigue en lo más alto y va ganando cada vez más seguidoras, ya que «actualmente gracias al cuidado-protector que te ofrecemos en Moyano y Filo nunca ha sido más seguro y cuidadoso en el cabello la decoloración. No te resistas más, consigue el rubio que siempre has soñado y atrévete a decolorar tu pelo. Para dar un efecto más rockero, raíces sin decolorar con la última técnica de balayage, Root Shadowx».

Por último, José Moyano recuerda que «para las morenas, alternar colores claros con otros más oscuros aporta brillo y un toque sexy que ilumina el rostro. Sucumbir a los reflejos dorados y cobrizos sobre una base de color chocolate, el look Tiger-Eye inspirado en la piedra semi preciosa, está causando gran impacto».