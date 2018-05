Gilet, seu de nou de les Trobades

El poble de Gilet acull el proper cap de setmana, concretament el dissabte, dia 19 de maig, les XXIII Trobades d'Escoles en Valencià del Camp de Morvedre.

Es tracta d'una jornada reivindicativa de l'ús del valencià a les nostres escoles i instituts de la comarca. Al llarg de tot el dia, Gilet serà la seua d'aquesta edició de les Trobades on el valencià és sense cap dubte el principal protagonista d'una de les jornades més importants i reivindicatives al calendari escolar.

Fa unes setmanes es dugué a terme, també al poble de Gilet, el lliurament dels XX Premis Sambori del Camp de Morvedre. La convocatoria va ser tot un èxit i des de l'organització ja es treballa per a dur a bon port una nova edició d'quests premis literaris de gran prestigi que s'entreguen tots els anys a la comarca del Camp de Morvedre.

Tornant a les Trobades, la jornada del dia 19 de maig, arrancarà a partir de les 18 hores, amb la tradicional i multitudinaria concentració d'escoles i instituts a la plaça Verge de l'Estrella de Gilet.

Al só de la música, a càrrec de la banda Societat Musical Verge de l'Estrella Gilet, i junt a tabals i dolçaines, s'alçarà el teló de la festa de les escoles en valencià, on els alumnes, mestres, mares i pares, de més de trenta centres, entre col.legis i instituts, ompliaràn els carrers de Gilet, reivindicat l'ús del valencià i sent partícipes d'una gran festa que es celebre any rere any a la nostra comarca.

Els participants tindràn tallers i paradetes, una visita guiada pel poble de Gilet, taller de circ per Feretes i Cançonetes.

Enguany el lema de les Trobades és «Nosaltres, pel valencià» i des de l'organització, com tots els anys, s'ha fet un gran esforç per tindre una programació plena d'actes festius per a la gent que hi participa activament a les citades Trobades d'Escoles en Valencià.

Una festa que també comptarà a un sopar popular a la plaça de l'Estrella de Gilet amb diferents actuacions de Feretes i Cançonetes per animar la jornada reivindicativa. Després del sopar, fi de festa amb Ramonets.

L'alcalde de Gilet, Salva Costa, convida a tota la comunitat escolar del Camp de Morvedre a arrimar-se fins a Gilet per a participar i gaudir de la festa de les Trobades. «Sereu benvinguts al poble de Gilet, vos esperem a tots», diu Costa.

A més a més, al llarg d'aquesta setmana previa a la celebració de les Trobades, al Centre Cívic de Gilet, es pot gaudir d'una exposició dedicada a Joan Fuster, per ha ficar en valors, entre altres coses, el pluringüisme, així com la tasca que fan els mestres per ensenyar el valencià als alumnes, entre altres llengues.

Des de l'organització, animen als veïns de la comarca a participar a Gilet de les Trobades, perquè «amb tú fem llengua, cultura i país».